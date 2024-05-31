　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万8110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39624.41円　　ボリンジャーバンド3σ
39234.14円　　ボリンジャーバンド2σ
38898.00円　　75日移動平均
38843.87円　　ボリンジャーバンド1σ
38535.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38490.00円　　一目均衡表・転換線
38476.00円　　5日移動平均
38453.60円　　25日移動平均
38365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38295.00円　　一目均衡表・基準線
38110.00円　　31日夜間取引終値
38063.33円　　ボリンジャーバンド-1σ
37673.06円　　ボリンジャーバンド2σ
37282.79円　　ボリンジャーバンド3σ
35249.85円　　200日移動平均
242.46円　　30日日経平均株価現物終値


株探ニュース