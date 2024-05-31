日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円高の3万8110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39624.41円 ボリンジャーバンド3σ
39234.14円 ボリンジャーバンド2σ
38898.00円 75日移動平均
38843.87円 ボリンジャーバンド1σ
38535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38490.00円 一目均衡表・転換線
38476.00円 5日移動平均
38453.60円 25日移動平均
38365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38295.00円 一目均衡表・基準線
38110.00円 31日夜間取引終値
38063.33円 ボリンジャーバンド-1σ
37673.06円 ボリンジャーバンド2σ
37282.79円 ボリンジャーバンド3σ
35249.85円 200日移動平均
242.46円 30日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39624.41円 ボリンジャーバンド3σ
39234.14円 ボリンジャーバンド2σ
38898.00円 75日移動平均
38843.87円 ボリンジャーバンド1σ
38535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38490.00円 一目均衡表・転換線
38476.00円 5日移動平均
38453.60円 25日移動平均
38365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38295.00円 一目均衡表・基準線
38110.00円 31日夜間取引終値
38063.33円 ボリンジャーバンド-1σ
37673.06円 ボリンジャーバンド2σ
37282.79円 ボリンジャーバンド3σ
35249.85円 200日移動平均
242.46円 30日日経平均株価現物終値
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