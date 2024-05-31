PS5用シューティング「Concord」8月23日リリース決定！ ゲームプレイ映像が公開
【State of Play】
5月31日7時～ 配信開始
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
5月31日7時～ 配信開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/PC用対戦型シューティング「Concord」のゲームプレイ映像を公開した。8月23日にリリース予定。
本作は、2023年にSIE傘下となったFirewalk Studiosが手掛ける一人称視点シューティングゲーム。今回初めてゲームプレイ映像が公開となり、個性豊かなキャラクターやバトルシーン、シネマティック映像がお披露目となった。7月より先行アクセスが開始予定となっている。【Concord - Gameplay Trailer | PS5 Games】 【Concord - Reveal Cinematic Trailer | PS5 Games】
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