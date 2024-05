【State of Play】5月31日7時~ 配信開始

コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5用アクション「Dynasty Warriors ORIGINS」を2025年に発売する。価格は未定。

本作はオメガフォースが手掛ける「三國無双」シリーズの新作タイトル。今回公開された映像は、主人公と思しきキャラクターが多数の敵に向かって立ち向かう迫力あふれる姿を描いており、シリーズならではの爽快感あふれる体験が楽しめる。

【State of Play|5.31.2024】

