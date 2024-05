世界が注目する期待の大型新人！ ローカルガストロノミーを進化させる新進気鋭のフレンチ・シェフの展望に迫る

日本の料理界の次代を担う若きシェフたち。食の世界に精通する本田直之さんが聞き手となって、彼らの料理にかける思いやチャレンジを語ってもらう連載。第8回は石川県小松市にある廃校をリノベーションした「Auberge eaufeu(オーベルジュ オーフ)」のエグゼクティブシェフ、糸井 章太さん。世界を視野に入れた活躍に注目です。

本田直之グルメ密談―新時代のシェフたちが語る美食の未来図

食べロググルメ著名人として活躍し、グルメ情報に精通している本田直之さんが注目している「若手シェフ」にインタビューする連載。本田さん自身が店へ赴き、若手シェフの思いや展望を掘り下げていく。連載第8回は石川県小松市「Auberge eaufeu(オーベルジュ オーフ、以下『オーフ』)」の糸井 章太シェフ。日本最大級の若手料理人コンテスト「RED U-35 2018」で当時、最年少でグランプリを受賞し、レストランガイドブック「ゴ・エ・ミヨ 2023」で「期待の若手シェフ賞」を受賞。32歳ながら海外経験も豊富な新進気鋭のシェフが描く未来の展望とは?

時間も忘れて、がむしゃらに仕事をした修業時代

糸井章太さん 写真:お店から

本田:料理人になろうと思ったのはどういうきっかけ?

糸井:両親は共に教師で、食の世界とは無縁でした。正月や盆に家族が集まるとき、祖母が少し贅沢なごはんを作ってくれて、それを食べてワイワイするのがすごく好きだったんです。その中心にあるのがおいしいごはん、それを作る料理人っていいなというのが自分の中にずっとありました。高校のときはバスケットをやっていて、卒業後もバスケットを続けるかどうしようかと考えたとき、自分は料理人になりたいなと思って。そこから食の世界に足を踏み入れました。辻調理師専門学校に入学して、学んでいるうちに一番やりたいなと思ったのがフレンチです。これからフレンチをやっていくなら、本場フランスを知らなければいけないと思って、辻調のフランス校に進みました。

本田:そのとき「Auberge de l’ill(オーベルジュドリル)」で研修をした。

糸井:はい。その後、帰国して、芦屋のレストラン「メゾン・ド・タカ芦屋(旧メゾン・ド・ジル芦屋)」に入りました。メゾン・ド・タカの高山英紀シェフが「ボキューズ・ドール」というコンクールに出場されたとき、僕が助手を務めて、その縁からです。そこに2年半ぐらい勤めて、もう一度フランスに戻って、ブルゴーニュの「Restaurant le greuze(レストラン・ル・グルーズ)」で修業しました。本当はそのまま残りたかったんですが、ちょうどフランスでテロがすごい流行った時期で、外国人のビザ取得が難しくなって、日本に戻ってきました。その年、2018年に「RED U-35」に出場したんです。

本田:そこでグランプリを取った。

糸井:そうです。「RED」の後は、北欧を訪れたときに印象深かった「Geranium(ゼラニウム)」で研修しようといろいろ進めていたんですが、コロナ禍になってしまって。どうしようかと悶々としているときに、「オーフ」のお話をいただきました。

「オーフ」外観 写真:お店から

本田:これまでのキャリアを見ていて、若くして活躍している。「RED」でグランプリを取ったときも26歳のときだっけ。なんでそんなに早くそうなれたの?

糸井:もちろんタイミングとか、運とかたくさんあると思います。でも若いときは技術を身に付けたい、仕事ができるようになりたいとがむしゃらに頑張っていました。他の人の3倍はやるみたいに。自分が味付けを任された料理をお客様に届けたい一心でした。やっぱり「RED」でグランプリを取ったことが、糸井章太について世の中に問われ始めるきっかけになったと思います。そこから、自分はどんな料理人なのかを考えるようになりました。他のシェフたちが今までやってきたことをお手本にすることはあっても、真似をすることにはあまり興味ありません。これまで誰もやってこなかったこと、今まで表現できなかったことで、今の時代ならできることがたくさんあると思うんです。例えば、昔だったら、料理人が県知事や政治家と対等に話すって想像できなかったと思います。でも、今はそうなってきている。そこをちゃんと理解した上で、いろいろ料理を作っていきたいなと思っています。

本田:最初からバンバン任せてもらえたわけ?

糸井:どうやったら任せてもらえるかを考えていました。こうやりたいというだけでは、先輩たちから仕事を任せてもらえませんから。やるべきことをやった上で仕事をさせてもらえるように、態度や挨拶をきちんとして、人間関係を築かないと駄目だなと。それは今も常に意識しています。

本田:今って、労働時間がどんどん短くなってきているじゃない。8時間労働みたいに。当時はどうしていたの? 8時間労働だったら、そこまで一気にいけないんじゃないかなと思うけど。

糸井:無理ですね。もうそれは完全に。当時は、時間のことは考えずにやっていました。

本田:家でもやったりとか?

糸井:休みの日も職場に出て、仕込みをしていました。自分の仕込みを早く終わらせて、先輩の仕込みを教えてもらおうと。今はなかなか難しいですね。

「オーフ」内観 写真:お店から

本田:ちゃんとやりたい、早くできるようになりたい人にとっては、なかなか、厳しいよね。8時間労働だけで何とかしろというのは。「RED」のとき、26歳でグランプリが取れると思っていた? 余裕だぜ、みたいな。

糸井:いやいや。「RED」は初めて個人として出たコンクールなんです。そのなかで自分がどういうポジションで、どこまでできるのか。一つの指標として応募しました。一つ一つのステージごとに課題があって、その課題に向けて、今、自分ができる最大限の準備を常にしていきました。それが結果につながったのかなと思います。

本田:いけそうな気はしていた?

糸井:1次の書類と2次の動画の審査は、正直ちょっとわからなかったですね。3次が実技で、そこでふるいにかけられました。そのとき、準備や作業ぶりを周りと比べると、自分の方が慣れているかなとは思いました。

本田:年齢も上の人たちがいっぱいいたわけだよね。

糸井:多分、若いときに出場した「ボキューズ・ドール」の経験が生きていたと思います。後はもう、日々の仕事の積み重ねですね。

本田:芦屋のときには、結構、任せてもらってた。

糸井:最後の味付け、フレンチで言えばソースですけど、そこまでやらせてもらってました。

本田:それも大きかったね。

地方ならではの美食を実現し、さらにその先の景色を描く

「オーフ」外観。廃校となった小学校の建物を再利用している 写真:お店から

本田:「RED」でグランプリをとって、そこから4年でオーフのシェフになった。タイミングもだけど、そういう声がかかるというのも強運を持っているよね。なかなか、ないじゃん、そんな話。

糸井:出身地でもなく、まだ海外に行きたい気持ちがあったんですけど、北陸ガストロノミーが注目され始めている時期だったので、とりあえず1回見てみようと、小松に行ったんです。行ってみると、とてもいいところで、しかも規模が大きい! 行った日の夜の会食で「やります」と言いました。やらない理由もたくさんあると思うんです。でも、何をもって成功かはわからないですけど、「オーフ、すごいね」みたいになったときに多分見える景色があると思うので、それを見てみたいなと思いました。自分の地元ではない地方で料理を表現していって、どういうことができるのかにも魅力を感じましたね。迷っていても仕方ない、とりあえずやるという感じです。

レストランダイニング 写真:お店から

本田:いい決断だよね。相当チャレンジングだけどね。

糸井:官民連携してこの廃校をどうするのかというところに僕みたいなシェフが絡む。そういう側面もありながら、トップレストランを目指す。そんな例は世界的に見てもあんまりないと思うんです。ここで、これからの時代の飲食店の働き方とか、あり方とかを考えていきたいですね。シェフって、スポーツ選手と一緒で、何年も修業して身につけた知識や技術があって、やっとスタートラインに立てる職業の一つだと思います。海外に出て強く感じたのは、シェフは素晴らしい職業なんですが、日本ではなかなか欧米のような地位ではないし、世間一般からもそうは見られていません。一気には変わらないと思うんですけど、オーフみたいな新しいやり方、表現をする店で自分が表舞台に出ることで、少しでもシェフの地位がいい方向に向いていったらいいなと思います。

レストラン個室 写真:お店から

本田:結構、チャレンジングな選択だけど、面白い。その年齢だからこそ、こういうチャレンジをしておいた方が、先々面白いよね。

糸井:今しかできないと思って決めました。あと、ちゃんと理解してくださるオーナーがいて、民間だけでは無理なことが、行政が絡むとできるというのも決め手ですね。自分にとっていい経験になっています。これまで、シェフって、自分で店を開いて、一つの城をつくるみたいなイメージだったと思うんですけど、もっと視野を広げて、その中の一つに店があるみたいな。そういう目線でやっていきたい。今後はもっと物事を俯瞰して見る力を身につけていきたいですね。

本田:この若さで任されるのも、すごいよね。それも出身地じゃない小松でね。まず食材も知らないわけじゃん。

糸井:本当にそうです。食材だけでなく、作家さんの器とかも一からリサーチしました。山菜を探しに山に入ったりもしています。

最高の料理人とはそこにある素材で至高の一皿を作ること

地元の食材を使った多彩なアミューズ 写真:お店から

本田:オーフがオープンするまでの間、アメリカ「フレンチ・ランドリー」に行っていたんだよね。

糸井:アメリカもすごく良かったです。フランスは、こうあるべきだみたいなことがたくさんあると思いますが、アメリカはすごく自由でした。「マンレサ」という、今もう閉店したレストランがあって、そこでは日本の調味料やメキシカンなスパイスをガストロノミーに落とし込んでいるのが新鮮でした。フレンチでは、本当の意味で焦がすことはあまりないんですが、彼らは焦げをうまみと捉えていて、それがおいしいし、面白い。滞在は長くはありませんでしたが、今の自分にとっていい経験だったと思っています。

本田:伝統的な料理といっても進化しているからね。フレンチだってさ、伝統的といったらボキューズの料理になっちゃうけど、今、それを作っているシェフ、いないじゃん。ボキューズでさえ進化している。ああいうクラシックなフレンチを出すとこも、昔のスタイルじゃない。

糸井:絶対変わってきていると思います。

甘エビ ビーツ 加賀蓮根 薔薇 紫蘇 写真:お店から

本田:クリエーションはどうしているの? よくそんなにアイディア浮かんできて、おいしいもの作れるな、すごいなと思う。組み合わせもそうだし、引き出しが相当ないとできない。

糸井:やっぱり経験と知識。どれだけ食べたり、作ったりしてきたかみたいな。2022年7月にオーフがオープンして、今年の7月で丸2年になります。季節を2周して、ここの風土の香りや味が自分の中でやっと少し見えてきたかなと思います。この食材はこうだからこういう味付けにしようとか、香りはこうしようとかいうのを2年で少しわかってきた。風土を自分の体に落とし込むことがすごく大事だと思います。特に、自分の地元ではない地方で料理を考える上で。そういう意味で「レヴォ(L’evo)」の谷口シェフはすごいなと思います。それを15年ぐらい前からやっているんですよね。谷口シェフの料理を食べたとき、最初は自分の中でいまいち理解できなかったんですよ。3、4回研修させてもらって、食べているうちにどんどんよくなる。こういう理由でこうしているんだなと納得してくるんです。

小松うどん すっぽん 写真:お店から

本田:いやすごいよ。いろんな思いがあってやっている。普通の料理人の域を超えちゃっているよね。章太の料理はこういう料理ですと言うとしたら、どういう料理?

糸井:まず僕が意識しているのは、うまいこと。うまくて、クリアなんですけど、力強いみたいな。ワインでいうと細マッチョ。余韻がすごく長いワイン。

本田:ブルゴーニュみたいな感じ?

糸井:そういう料理かなと思います。香りとかそういうものは、ここの土地の食材自身が持っているので、それを損なわずに重ねてあげたいですね。僕が思っているすごい料理人というのは、身近にある山菜や野草とか、近くの農家さんの野菜、たとえそれが一級品でなくても、そういった素材で最高の料理を作れる人。それを表現するために技術があると思っていて、スタッフにもそのことを伝えています。もう一つ、意識していることがあって、今、小松、観音下(かながそ)という町で料理をしていて、ここでしか食べられない料理を作るべきなんですけど、ここでしか料理が作れない料理人になってはいけないということです。どこに行っても最高の料理を作れるように知識と技術を身につけること。それをスタッフにも伝えています。

菊芋 アオリイカ 大麦 写真:お店から

本田:2年間やってみてどう?

糸井:やっと、オーフらしさみたいな空気感とか、料理やドリンクも含めて、少しずつ形になってきたかなと思います。この2年は土台作りみたいなイメージで、3年目を一つの起点にしたいですね。それが、今、チームとして表現できつつあると思うんですよ。そのことをより多くのお客様に伝えていきたいですね。

世界を視野に入れて、シェフという可能性を広げる

「オーフ」のスタッフ 写真:お店から

本田:オーフに関して、これからはどんな感じにしていきたいと思っているの?

糸井:もちろん料理とか、提供していくものは常にレベルアップしていきたいですね。それはチームの目標です。オーフをどう成長させていくかは、オーフ自身が評価されないといけないと思っています。日本だけじゃなく、世界中からお客様を呼べることを目標にしています。今の時代、世界は近くなったと思うので、本当にいいものがあれば、ここに来てくれると思っています。チームと話し合いながら、そういう動きを今後はしていきたいですね。

豊かな自然に恵まれたオーベルジュ周辺 写真:お店から

本田:デスティネーションレストランが、ここ5年、オーフができる前後ぐらいから一気に認められて、広がってきている。そういう土壌ができてきたのかなって気はしている。俺とか辻さん(辻調グループ代表の辻芳樹氏)や岳(浜田岳文氏)がやっている「デスティネーション レストラン アワード」。2020年ぐらいからやろうという話になったんだけど、その頃の候補ってさ、まだ限られていた。そのときから比べると、今は4、5倍になっているんじゃないかな。新しくできたところもあるし、レベルが上がって認知されるようになってきたところもある。オーフもそうだよね。面白い動きだなと思っている。

糸井:今、外国から大勢の人が日本に来ているじゃないですか。そういう人たちは、東京、京都、大阪、福岡とかに行くんですけど、なんとか、日本のデスティネーションレストランに来てもらいたいですね。知ってもらうきっかけさえあれば、多分、もっと来てくれると思うんです。その一つのコンテンツにオーフもなりたいし、なれる可能性がある。頑張りたいと思っています。

本田:本当、そういう時代になってきているよ。「OAD Top Restaurants(OAD世界のトップレストラン)」にも日本の都会以外の地方のレストランまで完全に入ってきているから、面白い。よくこんなところ、知っているなというところまで入っている。でもね、オーフには海外から来るよ。キーになる人が来れば、その人のインスタ見て、また人が来る。きっかけさえ上手くハマれば。空港から近いというのもメリットだしね。

糸井:今、来られているのはアジアの方ですね。たまにアメリカとヨーロッパからもちょこちょこと。

本田:これからもっと増えると思うけどね。オーベルジュとしてもさ、かなり完成している。なかなかないじゃん、ここまでやっているとこって。あとは、タシ(タシ・ジャムツォ氏)の「ENOWA YUFUIN(エノワ 湯布院)」とか。あれはかなりの熱意、労力、時間、投資をかけてやっている。

糸井:タシ氏は多分、僕と年齢が近いんじゃないですか。僕も行ってみたいなと思っています。

本田:あそこは行く価値があるよ。よかった、すごく。気合が違うというか、本当にいいもの作ろうとして何年もかけている。タシもオープンの3年前ぐらいから呼んでいる。あんなこと、普通はしないからね。

糸井:3、4年前、畑作りから始めているんですよね。

本田:ペイするかどうかという観点で考えていると無理だけど、すごいものを作ろうとしている。レベル感が違うなと。タシの料理、すごくいいと思うし、絶対行った方がいいよ。

糸井:タシ氏や、その世代のシェフたちともうちょっとコミュニケーション取りたいなと思っています。

屋上からの景色 写真:お店から

本田:小松にいることのメリットもたくさんあると思うんだけど、デメリットの部分でいうと、なかなか、外の地域の人とコミュニケーションが取りにくい。世界的なシェフたちを見ても、シェフ同士の横の繋がりがある。昔は、海外って、シェフ同士で競争して、ずっと蹴落としあったりしていたけど、今は、共に戦うようになっている。そういう人たちの方がうまくいくんだよね。もちろん、一匹狼で、誰の話も聞かなくて、オリジナリティをとことん突き詰める人とかもたまにいるけどさ。章太はどっちかといったら、一匹狼でゴリゴリやるタイプじゃないよね。シェフ同士の繋がりがあった方が利益にもなるだろうし、新しい何かが生まれるかもしれない。

糸井:それは間違いないですね。今後、そういう機会を増やせていけたらいいなと思っています。今年6月、タイのバンコクでシェフのイベントがあって、行ってきます。

本田:海外の人とは繋がっておいたほうがいい。刺激にもなるだろうし、料理人のあり方とか生き方とかが日本とはまた違う。せっかくバンコクに行くんだったら、トン(トン・ティティッ・タッサナーカチョン氏)に連絡して、会いに行ったらいいんじゃない。トンのレストランは、去年、アジアNo.1になっている。すごく人もいいし、いろんな繋がりあるシェフだから、仲良くなると一気に広がるよ。

糸井:「Sorn(ソーン)」にも食べに行こうと思っています。

本田:あとは、トンがやっている「NUSARA(ヌサラー)」や「Le Du (ル・ドゥ)」。

糸井:どちらも去年も今年も「アジアベストレストラン50」に入っていますよね。

写真:お店から

本田:糸井章太という個人で考えると、将来はどういうふうにしていきたい?

糸井:現場が好きなんで、現場に居たいというのはあります。あと、親が教師なので、その影響があるかもしれませんが、教育にも興味があります。レストランの若い料理人たちへの教育とか子供たちの食育とかやってみたいですね。シェフなんですけど、いろんなところに良い影響を与えられる動きをしていきたいです。シェフっていろんな分野に影響を与えられると思うんですよ。シェフの持つ料理などの知識が加われば、もっと良くなる業種とかがたくさんあるんじゃないかな。そういうことに絡んでいきたいですね。

本田:シェフって今までだと自分で店持って、店にずっと立ってというキャリアしか考えられてなかったけど、今はそんなことないからね。いろんな可能性がある。

糸井:料理は、もちろん大事なんですけど、それが全てではないとも思っています。

本田:料理ってコミュニケーションツールでもあるかなと思っていて。料理を媒体にいろんなことが起こる。料理があると、言葉も超えるしね。

糸井:本当にそうだと思います。

本田:まだ今32歳だっけ

糸井:今年、32歳になります。

本田:やれることはたくさんあって、いいね。楽しみだね。

糸井:やれることをやりきりたいですね。楽しんで。

本田:ありがとう、非常に面白かったです。

糸井:ありがとうございます。

<店舗情報>◆Auberge eaufeu住所 : 石川県小松市観音下町ロ48TEL : 0761-41-7080

取材:本田直之、食べログマガジン

文:小田中雅子

