人気ドラマ「ザ・ボーイズ」(2019-)でホームランダー役を演じるアントニー・スターが、新DCユニバース(DCU)でスーパーヒーローのブースター・ゴールドを演じるのではないかというファンの盛り上がりに言及した。もし本当に実現したら、2度目のスーパーヒーロー役ということになるが……。

事の発端は、新DCUを率いるジェームズ・ガンとスターがX(旧Twitter)で相互フォローをしていることに気づいたファンアカウントの。これをきっかけに、一部ファンの間でスターがDCUに出演するのではないかという期待の声が寄せられていた。

これを受けて、米は「ザ・ボーイズ」シーズン4への出演を控えるスターに真相を直撃。DCUの新ドラマとして発表されている「ブースター・ゴールド(原題)」に起用されているのではないか、との質問にスターはこう答えた。

「僕とジェームズは、ただのゴルフ仲間ですよ。彼がDCユニバースで何を仕掛けるのかを見るのが楽しみです。並外れた監督、プロデューサー、そして才能の持ち主ですからね。彼は、業界最大級のブランドでもあります。彼がどう調理するのかワクワクしています。」

どうやらXを相互フォローしていたのは、プライベートでの付き合いがあったためのよう。当然ながらスターは、ガンが手がけるDCUのことを認知しており、期待を抱いているようだ。

ところでブースター・ゴールドは、アメフトの花形選手時代に賭博行為がバレて名声を失い、今度はスーパーヒーローとしての再起を図ろうとパワースーツを盗んで過去にタイムトラベルするキャラクターとして知られる。その傍若無人ぶりには、スターが「ザ・ボーイズ」で演じるホームランダーと近しいものを感じるが、現状キャスティングについては今後の情報を待つほかなさそうだ。

ちなみに、ファンの間ではブースター・ゴールド役として、ガンとは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで仕事を共にしたクリス・プラットを推す声もある。これに対してプラットは、「その役に僕が適しているとジェームズが思うなら、僕は検討しなくてはならないでしょうね」と前向きな姿勢を。

