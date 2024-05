〈「生成AIの言いなりになったら、ヒトは道具以下になってしまう」“AIを理解できない田舎者”と批判された平井伸治・鳥取県知事が伝えたい“人間主導のデジタル社会”〉から続く

鳥取県の平井伸治知事は、学識者らで組織した「先端技術と民主主義のあり方を考える研究会」から報告書を受け取った。10項目の「自治体デジタル倫理原則」が盛り込まれており、生成AIなどデジタル技術が発展しても、あくまで「人間主導」であるべきだという内容である。そのための県政は、どうあるべきか。#3に続き、平井知事に聞いた。

地方自治体では議会答弁に生成AIを使うところが出始めている。公文書や議会答弁を生成AIに学ばせ、答弁書の原案を作らせるのだ。

だが、平井県政ではあり得ないという。

平井県政はなぜ答弁書を生成AIに学ばせ、原案を作らせないのか?

議会とは、選挙で選ばれた住民代表が議論を交わし、その自治体の意思を決める機関だ。同じく住民代表の首長が率いる執行機関のチェックも行う。

このため、平井知事は自分の言葉で答弁している。

「言葉は語る人が自分で考えるべきです。政治や行政に対する信任に関わるからです。知事は言葉に責任を持たなければいけないし、議員は議論して政策に賛成するか反対するか決めなければならない。言葉のキャッチボールが民主主義の基本なのです。それをAIに任せるとなると、政治家は要らない、行政機関も要らないということにもなります。

そうしたことを機械に委ね始めた時、私達が皆で支え会っている地域社会や地方自治、民主主義は音を立てて自己崩壊するでしょう」と、平井知事は危機感をあらわにする。

生成AIに委ねてしまう地方自治のことを、平井知事は「コインを入れたら出てくる自動販売機」と比喩する。

「その方がましになる。余計なことはしなくていいと思われている行政があるのは耳が痛い話ですが、では社会が進歩していくかというと、そこで止まってしまいます」と話す。



平井伸治・鳥取県知事 ©葉上太郎

議会でのやり取りだけではない。政策についても同じことが言える。例えば、認知症の高齢者対策だ。

「ちゃんと地道に」…平井知事が語る“生成AIから出てこない政策”

「生成AIに尋ねると、全国で行われている施策から抽出し、最大公約数を答える可能性があります。しかし、私達は高齢者施設や認知症当事者の団体で個別の話を聞きながら施策を進めています」

そうしたうちの一つが、行方不明になった時の対策だ。

「都道府県レベルではまだ珍しいのですが、お年寄りの居場所がGPS(衛星利用測位システム)で分かる仕組みを取り入れています。それから、お年寄りがいなくなった時には24時間、48時間という段階で、行政と警察で情報を共有します。行政と警察は情報を共有している部分もありますが、していない部分もあります。そこで協定を結んだのです」

こうした問題では、1件のケースが施策を進める場合もある。

2023年8月、鳥取県米子市で若年性認知症を患った50代の女性が自宅からいなくなった。自宅は隣の島根県に近く、後に県境を越えたのではないかという情報が寄せられた。

鳥取県はこの事例を受けて、認知症の人が行方不明になった場合のガイドラインを見直した。それまでは、県警が市町村や交通機関に情報提供するのは65歳以上を対象としていたが、64歳以下にも拡大。他県への連絡は72時間が経過した後だったのを24時間にした。

「生成AIは一般的な事例から答えを引き出すので、特殊であってもこんなことが起きたら困るという対策は出てこないでしょう。だから、現場で地道に課題を拾っていかなければ、政策は進みません。そういった意味で『ちゃんと地道に』という考え方は正しかったと思っています」

「ちゃんと地道に」とは1年前に平井知事が問題提起をした時、ChatGPTに質問するよりも「ちゃんとジーミーチーに地べたを泥臭く歩き、人の声を聞いて施策にしていくことが大切」という意味で発したダジャレだ。

生成AIに頼り過ぎると、小さな事例から大きな政策が生まれないだけでなく、施策そのものが歪んでしまうこともある。

「これは研究会の委員からも指摘がありました。ネットメディアなどに出てくる女性像は、ある指向性をもって収集されたり掲載されたりしているせいか、実際に私達の身の回りにいる女性とはちょっと違います。男性もそうです。アニメを参考にした場合はもっと極端に出て、筋肉ムキムキみたいなイメージになるのかもしれません。こうしたところから生成された『典型的な人間像』は、過去何十年、何百年続いてきたジェンダー像をコピーしてしまいます。社会として課題解決に取り組まなければならない時に、逆に問題のありかが見えなくなったり、大切な価値観が失われてしまったりする恐れがあるのです。こうした事象は今、世界中で議論され始めています」

同種の問題はジェンダー以外でも発生している。

データに現れない政策課題を生成AIは認識できない

「この地区の人はこうだ、などという偏見が固定化される危険性もあるのです。あるアルゴリズム(コンピュータの作業手順)に従って収集・生成されたものが平均的な姿として出てきた場合、それを見た人は『そうなんだろうな』と思ってしまいがちです」

しかも、生成AIが学ぶデータには偏りがある。ビッグデータもそうだ。

「これはアメリカで実際にあった例です。交通ネットワークの政策を作る時、人間がどのように移動しているかの実態を調べるため、携帯電話のGPS機能が使われました。一見いいような感じもするのですが、アメリカは日本より格差が大きく、貧困層は携帯電話を持っていません。結果として、貧困層を政策立案でシャットアウトしてしまいかねませんでした。

これはビッグデータを使っていくうえで見落とされがちな問題です。私達はユニバーサルに(全体が公平になるように)、そしてインクルーシブに(違いがあっても認め合って)包み込むような考え方をしていかなければなりません。データについては、どのような性質のものなのか注意深く見極めて使いこなしていく必要があります」

逆に、データに現れない政策課題もある。ネット上の学習データから最大公約数で答える生成AIにとっては極めて不得意な分野だ。

引きこもりは最たる事例だろう。

「表に出て来ない方々なので、なかなかデータはありません。家族も事情を明かさない傾向があります。だから、自治体の担当者が画面上のデータだけを相手にしていたら、引きこもっている人への対策は全部なくなってしまいます。むしろ、どうやって探すかが大事なのです。私達はアウトリーチ(対象者のいる場所に出向いて働きかけること)を重視していて、実際に一軒一軒歩いて引きこもりの方を探すようなこともしています。

新しい技術ができると、『もうこれで十分だ』と思いたくなってしまいますが、我々はあえて戒めなければなりません。ソフトウエア開発ではアジャイル(機敏に対応するという意味)という言葉が用いられます。対象者にちゃんとアプローチできるか、もしくは的確なアウトプット(出力)ができるか、臨機応変さや柔軟性が求められるのです」

目の不自由な方、耳が聞こえない方の暮らしはキーボードをいくら叩いても出てこない

こうした傾向は、鳥取県が全国最先端の取り組みをしてきた盲人や聾唖(ろうあ)者の対策でも同じだ。

「目が不自由だったり、耳が聞こえなかったりする方が、世の中にどれだけいるか。そうした皆さんがどのようにして暮らしているか。たぶんパソコンのキーボードをいくら叩いても、インターネットからは答えが出てこないでしょう。私達は今でも苦労しているのですが、人々のネットワークを頼り、face to face(面と向き合って)で情報を集め、どのような人がいて、どのようなことに苦労しているか調べています」

鳥取県は15年前から『あいサポート運動』(地域で暮らす人には誰であっても障害のある人と共に生きるサポーターになってもらおうという県独自の運動。他県にも広がっている)を行ってきました。様々な施策を展開するなかで、盲聾の方々のセンターを作ったり、集まる場の提供をしたりしてきて、ようやくどこにいらっしゃるかが分かってきたのです。

本当に行政ニーズがある人を見つけなければならない時、インターネットなどでは出てきません」

一方、先端技術が役立つ分野でも、留意しなければならないことは多い。平井知事はこれについても実例を挙げて説明する。

「メタバース(ネット上の仮想空間)を使った催しは非常に有効です。鳥取県でもメタバースの婚活イベントを行っており、カップルの成立率は結構高めに出ました。人前で会って、いきなりダメと言われるのではなく、まずはメタバースでマッチングし、それから実際に会って『イメージ通りだな』とか、『この人は良さそうだな』とかと考えてもらうのに便利なのです」

こうした施策を始めたのは、若者に少しでも多くの出会いの場を設けたかったからだ。

鳥取県が行なったメタバースをつかった婚活イベント

県が「県政参画電子アンケート会員」などに「少子化対策」のアンケートを行ったところ、独身者のうち「結婚したい」と答えた人が81.4%だった。結婚していない理由について尋ねると、「適当な相手にめぐり会わないから」が55.9%と最も多く、「自分に経済力がないから」が29.4%、「自分の自由になる時間がなくなるから」が26.5%と続いた。つまり、「出会い」があれば「結婚したい」という人が最も多かったのである。このため1対1のマッチングを行う「とっとり出会いサポートセンター」などの施策に加え、2024年3月にメタバースの婚活イベントを催した。

「ただし、メタバースにはVR(バーチャル・リアリティー)ゴーグルを装着するような種類もあり、すごくリアルで没入感にひたれます。これだと、アイトラッキングという目の動きが調べられ、『この人はどういったところに興味を持っているか』という非常にプライベートな個人情報が収集されることがあります。インターネットの閲覧履歴から利用者が好きそうな広告を出すのと同じ原理なので、ある意味では有用性のあるデータかもしれません。でも、収集を控えるべきではないかという議論が、特に行政の場合は出てきます」

平井知事が組織した「先端技術と民主主義のあり方を考える研究会」は、10項目の「自治体デジタル倫理原則」をまとめた。アイトラッキングの問題は「人権保障の原則」と「ガバナンスの原則」に関わるとされており、「センシティブな情報取得も可能であり、データポリシーを適切に整備しておくことが重要」と記されている。あらかじめ、どういった情報を収集・利用するかの明示が求められるのだ。

「非常にデリケートな問題は今後、数多く発生していくと思います。試行錯誤を重ねながら先端技術を使っていく。私達はその入口に立ち始めているのでしょう」。平井知事はそうした時代認識を示す。

「これからの社会はなかなか見えません。シンギュラリティ(進化した人工知能が人間を上回る瞬間)に入り始めているのかもしれません。『ルパン三世』の劇場版アニメは、マモーという脳味噌の化け物と人間が戦う物語でしたが、かつてのSFのようなことが現実に起き始めています」

「時代は加速度的に進む。想定よりずっと早く到来する」

マモーとは1978年に公開されたアニメ映画『ルパン三世 ルパンVS複製人間』に登場する巨大な脳味噌だ。クローン技術で1万年以上生きてきたという設定になっている。

「時代はおそらく加速度的に進み、想定されたよりずっと早く到来します。だからこそ、先端技術を使いこなすための『デジタル倫理』が必要です。法規制や制御技術などで人間にとって安全な道具にしていく手段を本気で考えなければならなくなっています。

日本では『面白いから使ってみよう』という方に流れすぎたのではないでしょうか。主役は人間なんだという『人間主導のデジタル社会』という基本テーゼを、今こそ確立すべきです」

そこで出てくるのが、「AIより、えぇ愛(いい愛)」という平井知事ならではのダジャレだ。

「AIはあくまでも道具です。社会を成り立たせているのは、やっぱりお互いの信頼関係や絆、助け合い、そして愛なのです」

では、どうするのか。平井知事は先端技術を人間主導で扱える社会にするための実験を鳥取県から始めたいと考えている。

「まずは10項目の『自治体デジタル倫理原則』を鳥取県庁として一つの憲法にしていこうと考えています」

1住民自治、2人権保障、3インクルーシブ、4パートナーシップ、5課題解決志向、6人間主導、7リテラシー、8透明性、9ガバナンス、10機敏性−−の原則だ。

小回りがきく鳥取県の取り組み。企業、国が考えるきっかけになれば……

こうした社会づくりには、行政職員だけではなく、住民にもフェイク情報などを見極める力を持ってもらう必要がある。先端技術をどういったことに使うべきか、使わざるべきか、どのような使い方をすべきか。県民それぞれが考えていかなければならない。

「ベンダー(IT関連の製品やサービスを提供する業者)の皆さんのシステム開発も重要で、多くの方々の理解があってこそ可能になります。鳥取県は人口が53万人強ですが、障害者の問題だとか、危険ドラッグの対策では、全国の先頭を走ってきました。小回りがきくから、何かに取り組む時にスピード感が出てくるのです。

故スティーブ・ジョブズ氏(元Apple最高経営責任者)は『Great things in business are never done by one person. they're done by a team of people』と述べました。『事業における素晴らしいことは、決して一人の人間でなされるものではなく、人々のチームで初めてできるものだ』というのです。鳥取県という小さな単位で始める実験ではありますが、国全体の課題としてどうすべきか、そして企業でも考えていただくきっかけになればと思います」

平井知事はそう力を込めた。

撮影 葉上太郎

(葉上 太郎)