¡Ú¹Åç¡Û£Ä£È¤ÇÀèÈ¯µ¡²ñÁý¤Ø¡¡¾¾»³ÎµÊ¿¤¬¸ì¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Î¡Ö¿´¹½¤¨¡×
¡¡»Å»ö¿Í¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡½¡½¡£¹Åç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë£²¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬£µ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò½ªÈ×¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ÆÌµÇ°¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸òÎ®ÀïºÇ½é¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡££³£±Æü¤«¤é¤Ï¥Ñ¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÅ¨ÃÏ£³Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¡£º£µ¨¸òÎ®Àï½é¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¡¦¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯ÏÓ¤ò¤Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤ÎÂåÂÇµ¯ÍÑ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£²»î¹ç¤Î¤ß¡£¤À¤¬¡¢Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Î¸òÎ®Àï¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¤ÎËÜµòÃÏ¤ÏÁ´£¹Àï¡£ºòÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤â¥Ñ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï£·»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ£´ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¾¾»³¤Ï¡Ö¡Ê½ÐÈÖ¤¬¡ËÁý¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÂÇ·âµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥Ñ¤ÎÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¡£¾¾»³¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¼õ¤±¡Ù¤Ë¤Þ¤ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¢¤Ã¤¿¤é½éµå¤«¤é¤Ç¤â¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇÀÊ¤Ç¡Ø¤Þ¤º¤Ï¡Êµå¶Ú¤ò¡Ë¸«¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤¿¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÂåÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£¸Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±£·Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïº£µ¨¤â£µ·î£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÂåÂÇµ¯ÍÑ¤ÎËö¤Ë·è¾¡£³¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï·òºß¤À¡£ºòÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ä»³²¼½ØÊ¿Âç¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¥Ñ¤Î¼çÎÏÅê¼ê¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà½é¸«Åê¼êá¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÂÐ±þÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤âÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯¡¢ÂÇ·â¿¦¿Í¤Ïà¹×¸¥ÂÇá¤ÎÎÌ»º¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£