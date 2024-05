「食べる」ということの原点に。「KURKKU FIELDS」で体験できる、おいしいサステナブルとは？

人と自然との共存を示唆してくれる、サステナブル ファーム&パーク「KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」を2回にわたってご紹介。

〈食で社会貢献〉

2030年までの国際目標「SDGs」(=Sustainable Development Goals〈持続可能な開発目標〉の略)など、より良い世界を目指す取り組みに関心が高まっている昨今。何をすればいいのかわからない……という人は、まず身近な「食」から意識してみては? この連載では「食」を通じての社会貢献など、みんなが笑顔になれる取り組みをしているお店や施設をご紹介。

「人は自然の一部であり、自然に生かされている」。そう実感できるサステナブルファーム&パークが「KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」。広々とした場内では、牛や山羊など動物たちがのんびり過ごし、畑ではオーガニック野菜がすこやかに育つ。飼育する動物のふんなどは堆肥にして「農」の土づくりに還元し、水は巡る。命が循環していく実感を、おいしさや楽しさと共に経験させてくれる場所。後編では「KURKKU FIELDS」の「食べる」魅力をご紹介。

教えてくれる人

船井香緒里

福井県小浜市出身、大阪在住。塗箸製造メーカー2代目の父と、老舗鯖専門店が実家の母を両親に持つ、酒と酒場をこよなく愛するヘベレケ・ライター。「あまから手帖」「dancyu」「BRUTUS」などでの食にまつわる執筆をはじめ、「dancyu.jp」で連載「大阪呑める食堂」を担当。食の取り寄せサイトや、飲食店舗などのキュレーションもおこなう。「Kaorin@フードライターのヘベレケ日記」で日々の食ネタ発信中。

“命のてざわり”を感じる食体験

「KURKKU FIELDS」の中心にあるのは、やはり「食」。訪れた人がまず足を運ぶ「DINING(ダイニング)」で、ピッツァや農園野菜たっぷりのパスタを味わえば、その魅力にたちまち引き込まれてしまう。

「KURKKU FIELDSの心臓部が、このDININGです」と、微笑むのは総料理長の山名新貴さん。DININGのメニュー監修はもちろん、丘の上にあるカウンター8席だけのレストラン「perus(ペルース)」のシェフを務める。「DININGには多様なメニューがあります。いずれの料理も、農場の営みと豊かさを感じていただけるはずです」

今回、「KURKKU FIELDS」の隅々を案内してくれた山名新貴シェフ。大阪の名リストランテ「クイントカント」で4年半経験を積み、その間にスーシェフも経験。東京の会員制レストランではシェフを務めた後、「KURKKU FIELDS」へ。「DINING」のシェフを経て2022年11月にオープンした「perus」のシェフに就任

「DINING」で存在感を放つピッツァ窯。農場で収穫するオーガニック野菜をたっぷり使った「季節野菜のピッツァ」、猪肉のソーセージを用いた「お肉のピッツァ」共に1,650円

「DINING」に集まった「素材の物語」は、食材そのものの個性を活かしたシンプルな料理として、食べた人たちの心の奥深くに響く。

たとえば「水牛モッツァレッラチーズのマルゲリータ」に使う水牛モッツァレッラは、水牛飼育も担うチーズ職人・竹島英俊さんが朝3時から乳を搾り手作りする。また、トマトもバジルも、ピッツァ生地に用いる小麦の一部も敷地内のオーガニックファームでとれたもの。そのピッツァを頬張れば、水牛モッツァレッラの清々しくミルキーな旨みと、トマトのピュアな凝縮感、噛むほどに広がる生地の素朴な味わいが見事に調和。

「水牛モッツァレッラチーズのマルゲリータ」1,650円。場内のオーガニックファームで採れる、規格外のトマトはソースにして活用。「DINING」の人気メニュー

農場からテーブルへとつながるおいしさのバトンを、じっくり感じることができるのだ。

「MILK STAND」で味わえるソフトクリーム480円

スイーツにも農場の恵みがギュッと詰まっている。牛の餌やりから搾乳までを行う酪農スタッフが運営する「MILK STAND」。名物のソフトクリームは、場内で放牧飼育するブラウンスイス牛のミルクを100%使用。脂肪分が高く、コクと甘みがあるのに、後味はすっきり。フレッシュなミルクをそのまま飲んだような、清らかな味わいだ。

ふんわりと軽く、繊細な味わいの「シフォンケーキ」2,160円。兵庫・三田で「パティシエ エスコヤマ」を営むパティシエ・小山進シェフがプロデュースし、パティシエたちが一つひとつ手作りする(写真:KURKKU FIELDS提供)

指で押すと、跳ね返すような質感が際立つシフォンケーキは、丘の上に立つスイーツの店「CHIFFON(シフォン)」で作られている。味の要は、ブラウンスイス牛のミルク、そして広々とした鶏舎の中で産まれる新鮮な卵だ。まさに、シンプルの極み……。

その卵が育まれるのは、ちょっとした運動場のような鶏舎!「通常の平飼いの2倍の広さはありますね」とは、養鶏担当の松村洸太さん。人懐っこい鶏たちがのびのびと走り回っている。松村さん、目指すべき卵の味わいは? 「コクに頼らない、自然なおいしさです」ときっぱり。

今回は特別に、養鶏場を案内していただいた。真っ白の大きな2羽は雄鶏

養鶏担当の松村洸太さんが案内してくれた鶏舎は、まさに鶏たちの運動場! たまに脱走する鶏もいるのだとか

松村さんが用意してくれた卵は、色も大きさもかなり違う。「鶏が好んで食べる餌の種類により、このような違いが出ます」。広々とした場所で、ストレスをかけない育て方をしているからこそ

鶏の飼料には、もみつきの玄米や、米ぬか、敷地内の雑草などを使用。さらに「どれだけ地域に根ざすことができるか」も大切にしているため、近隣の町・大多喜町の豆腐屋さんから届くおからも加え、自家製発酵飼料にして鶏たちに与えている。食べる飼料により殻や黄身の色味は変わるが、産みたての卵の黄身は、とてもナチュラルなイエロー。その卵をたっぷり用いたシフォンケーキをカットすると……。

エッジが美しく、断面はふんわりしっとりとしたシフォンケーキ。「KURKKU FIELDS」のオンラインサイトでも購入可能 写真:KURKKU FIELDS提供

もっちりふんわり弾むような弾力! 頬張れば、驚くほどの軽やかさで、噛めばじんわりと卵やミルクの風味が優しく語りかけてくる。パンのように朝食にもパクパクといけそうなくらい、食べ進む味わいなのだ。

卵の殻は、畑の肥料にもなる。また、産卵の役目を終えた鶏は、鶏肉になり「DINING」で提供することも。視界に飛び込む「KURKKU FIELDS」の風景と共に、この場所だからこその食の循環を、体感できる。

小麦本来の味わいに出会えるベーカリー「Lanka」へ

「KURKKU FIELDS」ならではの味は、2022年11月にリニューアルオープンを遂げたベーカリー「Lanka(ランカ)」でも生み出されている。

素朴で表情豊かなパンたちが揃う店内。リニューアルのタイミングで、大阪の人気ブーランジュリ「ル・シュクレクール」岩永歩シェフの監修によりレシピを一新

「日常に寄り添うパンを」。「パンの声を聴きながら、毎日焼くことを大切にしています」と口を揃えるのは、パン職人の米山紗弓さんと高木あゆみさん。場内のオーガニックファームで栽培した全粒粉や季節の野菜、さらに千葉県内の生産者が思いを込めてつくった食材を、店名にもあるLanka=「糸」のようにつなぐふたり。

オーガニックファームで収穫した小麦は、オーストリアの製粉機で製粉。ひきたての全粒粉を使用している

「パンドミ」400円

「日常に寄り添うパン」の代表格が「パンドミ」。農場で収穫した全粒粉の歯ごたえや香ばしさ、さらには湯種製法による生地のもっちり感が堪らない。卵や乳製品は不使用ながら、小麦の旨みがじっくり引き出された、毎日食べたくなる味!

どっしりと存在感のある「パン・ド・ランカ」は、千葉・八街市でイタリア品種小麦を栽培する「イマフン」の全粒粉やライ麦を使用。ルヴァンリキッド(液状自家製酵母)による多彩な酵母が発酵を促すため、噛み続けていたいくらい複雑で奥行きのある味わいだ。

質朴な風情を放つ、シンプルでいて健やかな「Lanka」のパンは、小麦が農作物であることを、改めて気づかせてくれる。

大きくどっしりとした「パン・ド・ランカ」300円。「Lanka」の甘いパンも必食。「bocchi peanuts」390円は、千葉・旭市で落花生の農薬 化学肥料で栽培し加工も手がける「Bocchi」のピーナッツをふんだんに使用。農場小麦(全粒粉)の香ばしい味わいと相性抜群。「シュガードーナッツ」240円にも農場小麦を使用。ふわもちの生地に、スッと優しい甘さの砂糖・素焚糖(すだきとう)が寄り添う

いのちの恵みが詰まったシャルキュトリー

「KURKKU FIELDS」の強みは、農業と食の多種多様なプロフェッショナルが集うこと。「CHARCUTERIE(シャルキュトリー)」の岡田修シェフは、狩猟免許を持つハンターであり、シャルキュトリー職人、さらにはフランス料理のシェフの顔も持つ凄い人。

シャルキュトリー製造の全てを担う岡田シェフ。奥様・綾乃さんが販売を担当する

「害獣と呼ばれるジビエをおいしく食べていただく。つまり、無駄をなくし、全てを循環させて活かしていきたい」という信念が、岡田シェフにはある。

近くの野山で捕獲される猪や鹿、外来生物のキョンなどは、岡田シェフ自らが捕獲するのはもちろん、地元の猟師との連携プレーもあり、場内にある食肉処理施設「オーガニックブリッジ」へ。捕獲、仕留めてから解体処理に至るまで1時間もかからないため、驚くほど臭みのない肉の状態をキープすることができる。そして「CHARCUTERIE」の厨房で、ソーセージやハムをはじめとするシャルキュトリーへ。

右の大きなパテ&パイは、「猪パテアンクルート(椎茸・ルッコラ・ドライトマト)」100g 972円〜。猪肉の澄んだ旨みに、農園野菜の味わいとコンソメゼリーの清々しさが寄り添う。このほか、猪プティアンクルートは2種(菜の花、ふきのとう)各100g 972円〜。ショコラテリーヌのような一品は、猪赤ワイン煮込みにカカオのコクを添えた「シヴェ ド マルカッサンのショーフロワ」756円。「キョンのグランメール」100g 900円〜、「猪ボンレスハム」100g 750円〜

肉のテリーヌなどをパイ生地で包んだフランスの伝統料理・パテアンクルートの場合。岡田シェフは、猪肉を用いた少し小さめの「プティアンクルート」に仕立て、農園に自生するフキノトウを組み合わせた。パイ生地をザクッと頬張れば、猪肉の澄んだ旨みに続き、フキノトウのほろ苦い風味と春の香りがふわり心地よく広がった。

また猪のソーセージにも、春菊や枝豆などファームで収穫するオーガニック野菜がふんだんに。まさに“旬を味わうシャルキュトリー”!

その背景を岡田シェフが教えてくれた。「農業チームをはじめ、スタッフ全員のLINEがあるんです。“今日は春菊が大量に採れました”、“誰も使わないのならウチで全部!”なんてスタッフ間のやりとりを日々、行っています。シャルキュトリーで四季旬菜を表現できるこの環境が、とてもありがたいですよ」

また、猪の骨などはボーンブロス(骨からとっただし)にしてヌードルと合わせてオンライン販売もしている。

“無駄をなくし、すべてを循環させて生かしていきたい”という、「KURKKU FIELDS」のスタッフの思いと岡田シェフならではの職人技が、ジビエのシャルキュトリーの随所に光っていた。

「CHARCUTERIE」の店内。岡田シェフとこの店をイメージして、小林武史さんがセレクトしたという、洋楽クラシックロックのBGMも聴き逃しなく

未来へつながる、新しいレストランの形「perus」

最後に紹介するのが、わざわざ行く価値のあるカウンター8席だけの特等席「perus(ペルース)」。大地の恵みに敬意を払い、循環を考え、地球と人間の共生に思いを巡らせる「KURKKU FIELDS」の集大成ともいえるレストラン。

2024年4月からは日帰りの来場者もランチを楽しめるようになった。だがやはり宿泊した上で「perus」の山名シェフの料理と向き合うのが大正解。ランチは週末のみで8食限定、手打ちパスタコース2,980円〜。ディナーは「cocoon」宿泊者のみ利用可能、1泊2食付き48,400円〜

「perus」で使う食材は、魚介類と調味料、アルコールドリンク以外はほぼ全て、「KURKKU FIELDS」で育まれたもの。「農場の食材、さらには千葉の地元食材の魅力を、生産者さんの思いと共にクリエイティブに、できる限りわかりやすく表現したいですね」と山名シェフは微笑む。

かつて東京や大阪のレストランで経験を積んできた山名シェフ。都会のレストランとの違いは多くあれど「僕はこの場所で、野菜、養鶏、酪農、食の職人をはじめ、その道のプロたちに囲まれて料理づくりに打ち込むことができます。必然的に料理へのアプローチが、ポジティブに変わりました」と話す。

コースの始まりに登場する「白い宝石」は、水牛モッツァレッラをトマトのエキスに浮かべたスペシャリテ。チーズ職人の竹島さんからは「モッツァレッラは液体の中につけておかないと傷みやすいから」とのアドバイスがあり、トマトと昆布水のエキスからなるスープにそっと入れて客の前へ。

レストラン「perus」のスペシャリテ。朝搾りたての水牛の乳で作り上げる、水牛モッツァレッラを用いた「白い宝石」。ランチ・ディナーのコース料理の中の一品

その水牛モッツァレッラは鮮度の良さが圧倒的! 心地よい弾力に続き、水牛ミルクの清々しく甘い香りに包まれる。また、トマトの旨みを抽出したスープ、バジルオイルと共に味わえば、口の中ではカプレーゼが完成。心が洗われるような名作だ。

「優しさに包まれたなら」という名のパスタも、「KURKKU FIELDS」の世界観を見事に表現した一皿。特大のラビオリにスッとナイフを入れると、産みたての卵(卵黄)のエキスが溢れ出る! ラビオリは噛むほどに味わい深く、まろやかな黄身の清々しい風味が共鳴。親鶏の骨からとっただしをベースにしたソース、セージバターソースが奏でる、味わいの立体感も楽しい。

北イタリアの郷土料理「ラビオローネ」を山名シェフ流に昇華させた「優しさに包まれたなら」。「イマフン」のデュラム小麦を用いた特大のラビオリに、艶やかな黄身を忍ばせて。夜のコース料理より

「小麦を感じられるパスタを」と、登場した手打ちパスタにも物語がある。「イマフン」の全粒粉と、場内で収穫した全粒粉などを配合。さらに小麦を自家製粉する際に出る、小麦ふすまも捨てずに使うのだ。

山名シェフといえば、パスタの名手。ディナー中は、目の前でパスタを延ばしはじめカットするところを垣間見ることができる

「手打ちパスタ 小麦 / 花山椒」は、ディナーコースの中の一品

小麦色をしたパスタには、水牛のチーズを作る際に出るホエーやバターなどからなるソースを絡めて。さらに、南房総の沿岸部で水揚げされるキビレなどの未利用魚の卵巣を塩漬けにした、自家製カラスミ風を削りかけ、富津の海苔と花山椒を添えた。

噛むほどに、小麦の質朴な味わいがじわりじわりと押し寄せる。続いて、卵巣塩漬けの優しい塩味と、滋味深いソースの味わいが広がった。

自然と共生し、生産者の思いと素材に寄り添う「perus」での貴重な食体験。コース料理のペアリングを一手に引き受ける、小高光さんと、山名シェフとのタッグも体感してほしい。

農園の花や柑橘などを用いた、自家製のシロップ漬けや塩漬け。小高さんは、モクテルなどに活用する

小高さんが仕込んでいたのは、花や蕾のシロップ漬けや塩漬け。「この瓶は、杏仁のような香りを醸す、上溝桜(うわみずざくら)。シロップ漬けにして1年発酵させます」と小高さん。春に芽吹く蕾をシロップにしたり塩漬けにしたり。さらには蜂蜜と共に発酵させたり。場内で芽吹く蕾や花も、大切に丁寧に、ドリンクや料理のエッセンスとして活用していた。

取材でお世話になった「KURKKU FIELDS」で働くスタッフたち。農業、酪農、養鶏、パン、シフォン、シャルキュトリー、レストランほか各部門のスタッフたちは皆「チーム」としての絆を持ち、互いに見事な連携プレーを行っている。

ぜひ来園して「KURKKU FIELDS」のチーム力を、肌で感じてほしい

「KURKKU FIELDS」は365日“いのちのてざわり”を感じられる場所。この地に身を委ねると、自然界の循環に思いを馳せることができる。そして「食べる」という行為が、自然環境を破壊するのではない。今よりもさらに豊かな自然環境を育むことにつながれば……そんな大切な何かを、私たちに教えてくれるのだ。

場内を後にする前に、立ち寄りたいのが「MARKET」。愛情たっぷりに育った場内のオーガニックファームの野菜、平飼い鶏の卵、パンやシフォン、そしてシャルキュトリー。さらには、地元・千葉を中心とした、つながりのある生産者さんによるエピソードの深い商品を購入することができる

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆クルックフィールズ住所 : 千葉県木更津市矢那2503TEL : 0438-53-8776

文:船井香緒里 撮影:山田大輔

The post 「食べる」ということの原点に。「KURKKU FIELDS」で体験できる、おいしいサステナブルとは? first appeared on 食べログマガジン.