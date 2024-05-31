31日午前4時46分ごろ、熊本県、鹿児島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、熊本県の八代市と宇城市、それに上天草市、鹿児島県の長島町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□熊本県

八代市 宇城市 上天草市



□鹿児島県

長島町

■震度3

□熊本県

熊本南区 宇土市 熊本美里町

西原村 御船町 嘉島町

甲佐町 氷川町 水俣市

天草市 芦北町 津奈木町

球磨村 あさぎり町



□鹿児島県

鹿児島出水市 伊佐市



□長崎県

雲仙市 南島原市

■震度2

□熊本県

熊本中央区 熊本東区 熊本西区

熊本北区 玉名市 山鹿市

菊池市 合志市 大津町

菊陽町 益城町 山都町

苓北町 人吉市 錦町

多良木町 湯前町 水上村

相良村 五木村 山江村

阿蘇市 熊本高森町 南阿蘇村



□鹿児島県

阿久根市 薩摩川内市 霧島市

いちき串木野市 さつま町 湧水町

薩摩川内市甑島



□長崎県

島原市 長崎市 諫早市

時津町



□福岡県

柳川市 みやま市



□佐賀県

佐賀市 小城市 白石町



□大分県

日田市 竹田市



□宮崎県

延岡市 西都市 高鍋町

川南町 宮崎都農町 椎葉村

宮崎美郷町 高千穂町 宮崎市

国富町 小林市 えびの市

■震度1

□熊本県

荒尾市 南関町 長洲町

和水町 南小国町 熊本小国町

産山村



□鹿児島県

鹿児島市 枕崎市 日置市

南さつま市 南九州市 姶良市



□長崎県

大村市 長与町 佐世保市

平戸市 松浦市 東彼杵町

川棚町



□福岡県

大牟田市 久留米市 八女市

筑後市 大川市 朝倉市

筑前町 福岡博多区 行橋市

みやこ町 嘉麻市 大任町



□佐賀県

多久市 佐賀鹿島市 嬉野市

神埼市 上峰町 江北町

太良町 唐津市



□大分県

九重町 中津市 津久見市

佐伯市 豊後大野市



□宮崎県

日向市 新富町 木城町

門川町 西米良村 諸塚村

日之影町 五ヶ瀬町 日南市

綾町 都城市 三股町

高原町



□山口県

下関市 山陽小野田市 防府市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。