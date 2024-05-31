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31日午前4時46分ごろ、熊本県、鹿児島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、熊本県の八代市と宇城市、それに上天草市、鹿児島県の長島町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□熊本県
八代市　宇城市　上天草市

□鹿児島県
長島町

■震度3
□熊本県
熊本南区　宇土市　熊本美里町
西原村　御船町　嘉島町
甲佐町　氷川町　水俣市
天草市　芦北町　津奈木町
球磨村　あさぎり町

□鹿児島県
鹿児島出水市　伊佐市

□長崎県
雲仙市　南島原市

■震度2
□熊本県
熊本中央区　熊本東区　熊本西区
熊本北区　玉名市　山鹿市
菊池市　合志市　大津町
菊陽町　益城町　山都町
苓北町　人吉市　錦町
多良木町　湯前町　水上村
相良村　五木村　山江村
阿蘇市　熊本高森町　南阿蘇村

□鹿児島県
阿久根市　薩摩川内市　霧島市
いちき串木野市　さつま町　湧水町
薩摩川内市甑島

□長崎県
島原市　長崎市　諫早市
時津町

□福岡県
柳川市　みやま市

□佐賀県
佐賀市　小城市　白石町

□大分県
日田市　竹田市

□宮崎県
延岡市　西都市　高鍋町
川南町　宮崎都農町　椎葉村
宮崎美郷町　高千穂町　宮崎市
国富町　小林市　えびの市

■震度1
□熊本県
荒尾市　南関町　長洲町
和水町　南小国町　熊本小国町
産山村

□鹿児島県
鹿児島市　枕崎市　日置市
南さつま市　南九州市　姶良市

□長崎県
大村市　長与町　佐世保市
平戸市　松浦市　東彼杵町
川棚町

□福岡県
大牟田市　久留米市　八女市
筑後市　大川市　朝倉市
筑前町　福岡博多区　行橋市
みやこ町　嘉麻市　大任町

□佐賀県
多久市　佐賀鹿島市　嬉野市
神埼市　上峰町　江北町
太良町　唐津市

□大分県
九重町　中津市　津久見市
佐伯市　豊後大野市

□宮崎県
日向市　新富町　木城町
門川町　西米良村　諸塚村
日之影町　五ヶ瀬町　日南市
綾町　都城市　三股町
高原町

□山口県
下関市　山陽小野田市　防府市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。