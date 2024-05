◆宮野真守&生見愛瑠「ヒロアカ」劇場版ゲスト声優決定

【モデルプレス=2024/05/31】声優の宮野真守とモデル・女優の生見愛瑠が、8月2日に全国公開される最新作となる劇場版・第4弾「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」にゲスト声優として出演することが決定。原作者・堀越耕平先生原案のオリジナルキャラクターを熱演する。「DEATH NOTE」や「機動戦士ガンダム00」などで注目を集め、その後も数々の話題作で主演し、声優だけでなく俳優として、さらに歌手として、多方面でマルチな活躍をしている宮野。モデル・バラエティと見ない日はないほど幅広い活躍を見せ、近年では「モエカレはオレンジ色」にヒロインとして映画初出演を果たし、同作品にて第46回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞し、今クールではTBS系「くるり〜誰が私と恋をした?〜」でGP帯の連続ドラマ初主演も果たしている生見。今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでエンタメシーンを走っている2人が「僕のヒーローアカデミア」(原作:堀越)、通称「ヒロアカ」に初参戦する。

かねてから"ヒロアカファン"であると公言していた生見は、「ヒロアカの一ファンとして、作品をずっと見ていたのでこのようなお話をいただけるなんて夢みたいで…ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事もとっても嬉しかったです!」と喜びのコメントを寄せ、宮野は「声優界の僕の仲間たちも数々出演している作品から、自分にもこの機会にお話をいただけて気合いが入りました!」と意気込みを語った。宮野と生見が演じる<ジュリオ・ガンディーニ><アンナ・シェルビーノ>は堀越先生がキャラクター原案を手がけた劇場版のオリジナルキャラクター。ジュリオは資産家シェルビーノ家に仕える執事で、普段は冷静沈着で言動も丁寧だが、時折粗暴な素の部分が垣間見える謎めいた男。アンナはシェルビーノ家の令嬢で、ある特別な"個性"を持つことから、今作の敵<ヴィラン>ダークマイトに執心されてしまう。ストーリーの鍵を握る重要なキャラクターを2人がどう演じるのか。2014年7月より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載され、4月4日に最新巻が発売された既刊40巻のコミックスシリーズは累計発行部数1億部を突破。さらにこの5月よりTVアニメ最新シリーズの7期が放送中の人気作品。2018年夏に劇場版・第1作目「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE〜2人の英雄〜」が公開され興行収入17.2億円のヒットを記録。さらにその翌年には劇場版・第2弾「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」では前作を越える興行収入17.6億円、そして2021年に公開した劇場版・第3弾「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション」は前作対比約194%となる34.3億円のヒットを記録した。そんな右肩上がりの連続ヒットを続けている「ヒロアカ」が、ファン待望の最新作としてこの夏3年ぶりにスクリーンに帰ってくる。続々と公開される最新情報にSNS上では「胸アツな展開に期待」「雄英VSオールマイト!?」「夏まで待ち遠しい」など、劇場版への期待するファンの声が挙げられ、話題を呼んでいる。(modelpress編集部)自分がまさか、「ヒロアカ」に出演できるなんて、本当に光栄に思います!今回僕は、映画のオリジナルキャラクターである「ジュリオ」を演じさせていただきました。謎に包まれた存在ではありますし、それこそ、役どころを話してしまっては、この映画の最大のネタバレになってしまうので(笑)、なかなかコメントは難しいのですが、彼のある方向に特化した「個性」は、この物語のフックになりますし、キーである「アンナ」の存在は、彼の行動理念の中で、とても切り離せないものです。なので、ジュリオとアンナの関係には、是非注目して欲しいです!この映画に僕は、「ヒーロー」のあり方をまた深く考えさせてもらいました。たくさんの方にご覧いただきたいです!どうぞ、公開をお楽しみに。ヒロアカの一ファンとして、作品をずっと見ていたのでこのようなお話をいただけるなんて夢みたいで……ずっと挑戦してみたかった声優のお仕事もとっても嬉しかったです!わからないことだらけで凄く緊張していたが、沢山の方に助けてもらい楽しくアフレコできました。ヒロアカの世界に自分も入ることができて幸せでした。たくさんの方に届きますようにと想いを込めて参加させていただきました。・ジュリオ・ガンディーニ/宮野真守シェルビーノ家に仕える執事で、普段は冷静沈着で言動も丁寧だが、時折粗暴な素の部分が垣間見える謎めいた男。アンナを追っており、なぜかその命を狙っている。彼の"個性"と、目的とは。・アンナ・シェルビーノ/生見愛瑠資産家シェルビーノ家の令嬢。特別な"個性"を持つせいで、ダークマイトに執心されてしまう。元々は天真爛漫な性格で、ジュリオとは令嬢と執事の関係だったが、ダークマイト一味によって連れ去られてしまう。次は、君だ。超常能力"個性"を持つ人間が当たり前になった世界で、"平和の象徴"と呼ばれたかつてのNo.1ヒーロー・オールマイトが"悪の帝王"との死闘を制した直後に発した言葉。オールマイトがNo.1ヒーローの座を退いた後も、彼のヒーローの意志は、出久たち雄英高校ヒーロー科に受け継がれた。出久たちが雄英2年目の春に勃発した、ヒーローvs敵<ヴィラン>の全面戦争。出久は恐るべき力を手に入れた死柄木弔と対峙、激しくぶつかり合う。ヒーローと敵<ヴィラン>の双方が大きなダメージを受け、死柄木の撤退により戦いは一旦の終結を見るが、再び相まみえる決戦の時は刻一刻と近づいていた。そんな全面戦争の影響で荒廃した社会に突如、謎の巨大要塞が現れ、次々と街や人を飲み込んでいく。そして出久たちの前に、"平和の象徴"を思わせる男が立ちはだかる。