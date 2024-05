マクドナルドは、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンの旨みが後を引く人気サイドメニュー「スパイシーチキンマックナゲット」を期間限定で発売!

「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさをより引き立たせる「トリプルスパイシーソース」と「サワークリームオニオンソース」の期間限定の新ソース2種も合わせて販売されます。

さらに、夕方5時からの夜マック限定で、2種のナゲットをお得に楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」も登場☆

マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」

価格:5ピース 280円(税込)〜

販売期間:2024年6月5日(水)〜7月上旬(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「スパイシーチキンマックナゲット」は、2018年の初登場以来、真っ赤な色と刺激的な辛さが人気を集めている期間限定のサイドメニューです。

唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みが後をひくおいしさのスパイシーな味わいに仕上げられています。

また「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさをより楽しめる期間限定ソースとして「トリプルスパイシーソース」と「サワークリームオニオンソース」の新ソース2種が登場。

さらに、今しかできないお得な食べくらべセットとして、夕方5時から販売する夜マック限定の人気商品「ポテナゲ」に「スパイシーチキンマックナゲット」が入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売されます。

トリプルスパイシーソース

価格:40円(税込)〜

赤唐辛子(ジョロキア)と黒胡椒に、華やかな辛味を添える花椒を加えることで、異なる3種の辛みを楽しめるソースに仕上げています。

ローストガーリックの香ばしさと3種のスパイスが食欲をそそる、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる旨辛な味わいのソースです。

※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください

サワークリームオニオンソース

価格:40円(税込)〜

まろやかでクリーミーなサワークリームにオニオンの旨みを加えた「サワークリームオニオンソース」

粗挽きブラックペッパーでやみつき感のある味わいに仕上げられています。

サワークリームオニオンらしい甘味とコクのある味わいが、チキンマックナゲットとも相性抜群のソースです!

食べくらべポテナゲ大/特大

価格:

・食べくらべポテナゲ大:620円(税込)〜

・食べくらべポテナゲ特大:970円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

いつものポテナゲ大に「スパイシーチキンマックナゲット」が入った期間限定のポテナゲ大・特大が登場。

マックフライポテトL×1個と、チキンマックナゲット5/10 ピースに、「スパイシーチキンマックナゲット」5ピースが入ったセット。

単品価格と比べて300円以上お得に楽しめます。

TVCM スパイシーチキンマックナゲット「応援って意味ありますか?」篇

放映開始日:2024年6月4日(火)

放映エリア:全国(一部地域を除く)

2024年6月4日(火)から放映される新TVCMでは、「スパイシーチキンマックナゲット」ではおなじみの俳優の岡田准一さんと、乃木坂46の久保史緒里さんが、応援部の顧問と生徒役として登場。

岡田准一さん扮する熱血顧問が久保史緒里さん扮する令和世代の生徒に対して、「推すことの意味」を熱血指導する様子をユーモアたっぷりに描いたCMです。

真っ赤な色と刺激的な辛さが人気の期間限定サイドメニュー。

おいしさを引き立てる2種の新ソースもあわせて楽しめます。

マクドナルドの「スパイシーチキンマックナゲット」は、2024年6月5日(水)より期間限定で発売です☆

※画像はイメージです

※期間限定ソースはなくなり次第終了となります

※一部店舗およびデリバリ7は販売価格が異なります

※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください

※「スパイシーチキンマックナゲット」は単品での販売のほか、バリューセットのサイドメニューとしても選べます

※「スパイシーチキンマックナゲット」の15ピースの販売はありません

※「スパイシーチキンマックナゲット」「チキンマックナゲット」5ピースは好きなソース1個付き、「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入(1個40円〜)可能です

※「食べくらべポテナゲ大」は好きなナゲットソース2個付き、「食べくらべポテナゲ特大」は好きなナゲットソース3個付きです

