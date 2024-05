「Pokémon GO Fest 2024」が2024年5月30日(木)から6月2日(日)の日程で仙台市にやってきました!

Pokémon GO Fest 2024:仙台

開催期間:2024年5月30日(木)から6月2日(日)

開催場所:仙台市 七北田公園

〒981-3131

宮城県仙台市泉区七北田字柳78

Googleマップはこちら:https://maps.app.goo.gl/5V6BDh7jwof7Udbw7

年に一度の『Pokémon GO』最大のイベント「Pokémon GO Fest」

2024年の「Pokémon GO Fest」の会場は仙台市、七北田公園!

エリアを探索しながら、現実世界の環境やフォトスポット、イベント専用のグッズなどをたくさんのトレーナー仲間と一緒に楽しめます☆

今回は、七北田公園の様子をレポートします。

フォトスポット

イベント期間中は、七北田公園周辺の対象の生息地に特別なポケモンたちが登場。

生息地をテーマにしたフォトスポットも登場しています。

生息地:水音の丘

月の冠をつけた「ピカチュウ」「ニョロモ」スカーフを身にまとった「ラプラス」月の冠をつけた「イーブイ」「ミニリュウ」「ワニノコ」「テッポウオ」「バスラオ (あおすじのすがた)」「イシズマイ」「チゴラス」「メレシー」「シズクモ」

生息地:水音の丘には、ラプラスのフォトスポットも☆

生息地:スカイアリーナ

「ポッポ」太陽の冠をつけた「ピカチュウ」「カモネギ」「ポニータ」「ドードー」太陽の冠をつけた「イーブイ」「カポエラー」「アサナン」「エモンガ」「オンバット」「オドリドリ(ふらふらスタイル)」「アブリー」

生息地:スカイアリーナのフォトスポットはまるで空の上のようなデザインです。

生息地:星のパレード

月の冠をつけた「ピカチュウ」「ヒトデマン」月の冠をつけた「イーブイ」「ルナトーン」「プルリル」「バチュル」「ヤンチャム」「トリミアン(やせいのすがた)」「アマルス」「オドリドリ(まいまいスタイル)」「ジャラコ」

生息地:星のパレードのフォトスポットは仙台らしく七夕を思わせるデザインです。

生息地:泉の庭園

太陽の冠をつけた「ピカチュウ」太陽の冠をつけた「イーブイ」「マリル」「ヒマナッツ」「ハスボー」「ロゼリア」「ソルロック」「チェリム (ポジフォルム)」「ヒヤップ」「チュリネ」「フラベベ(オレンジいろのはな)」「カリキリ」

生息地:泉の庭園のフォトスポット。

巨大なピカチュウのフォトスポット。

4つの生息地のフォトスポットに加え、起動画面のアートや

リーダーたちのフォトスポットも公園内には設置されています。

特旅の記念になるような1枚が撮影できます。

コミュニティハブ/チームラウンジ

コミュニティハブ、チームラウンジでは他のトレーナーと交流できます。

コミュニティハブでは、Canpfire参加でステッカーの配布も!

交換できるトレーディングエリアでは、交換できるポケモンと欲しいポケモンをわかりやすく表示できるうちわを配布されています。

ピカチュウ&ラプラスグリーティング

「ピカチュウ」と「みやぎ応援ポケモン」として活動している「ラプラス」とのグリーティングも実施。

会場:七北田公園 都市緑化ホール

日程:5月30日 (木) 〜 6月2日 (日)

第1回 10:00 〜 10:20

第2回 11:10 〜 11:30

第3回 12:20 〜 12:40

第4回 15:00 〜 15:20

第5回 16:10 〜 16:30

第6回 17:20 〜 17:40

※整理券を各回ごとに実施時間の30分前から配布予定です。

※整理券の数には限りがございます。希望者多数の場合はご参加いただけない場合がございます、あらかじめご了承ください。

※政府や自治体、監督官庁や保健所等からの指導・要請、天候(高温・豪雨など)、その他の理由により、変更・中止になる場合がございます。

ポケモンGOのゲームはもちろん、ポケモンファンなら楽しめる要素が盛りだくさん!

Pokémon GO Fest 2024:仙台、七北田公園レポートでした☆

©2024 Niantic, Inc. ©2024 Pokémon.

©1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

