¼ö½Ñ²öÀï 25´¬¡Êc¡Ë³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Ì¡²è²È¡¦³©¸«²¼¡¹¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢30ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó¾åÈ¾´ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥­¥ó¥° 2024¡Ù¤Ç1°Ì¤È3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 25¡Ù¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤ÎÇä¤ê¾å¤²145.5ËüÉô¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¡Ø¾åÈ¾´ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÄÌ»»2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯4·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 26¡Ù¡£´ü´ÖÆâÇä¤ê¾å¤²¤¬119.6ËüÉô¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù