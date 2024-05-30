¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¡¾åÈ¾´ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤È3°Ì¤ò³ÍÆÀ
Ì¡²è²È¡¦³©¸«²¼¡¹¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢30ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó¾åÈ¾´ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥° 2024¡Ù¤Ç1°Ì¤È3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 25¡Ù¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤ÎÇä¤ê¾å¤²145.5ËüÉô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¡Ø¾åÈ¾´ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÄÌ»»2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯4·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 26¡Ù¡£´ü´ÖÆâÇä¤ê¾å¤²¤¬119.6ËüÉô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù