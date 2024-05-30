内田真礼＆内田雄馬、姉弟コラボシングル発売決定。対バン企画も実施
それぞれに声優／アーティストとして活躍している、実の姉弟・内田真礼、内田雄馬。この度、内田真礼アーティストデビュー10周年のタイミングで、姉弟でのコラボ楽曲制作とシングルリリースが決定した。
内田真礼×内田雄馬コラボシングルは9月25日に発売。初回限定盤にはフルカラーブックレットに加えて、姉弟によるMVとそのメイキング映像が収録された特典Blu-rayが封入される。
さらに内田雄馬は自身主催の対バン企画＜VS YUMA＞のテーマソングをデジタルリリースすることも決定した。こちらは8月23日に配信予定とのことだ。
「内田真礼×内田雄馬コラボシングル」
・発売形態
初回限定盤（CD+BD）：PCCG-02378 / 2,640円(税込)
通常盤（CD Only）：PCCG-70541 / 1,400円(税込)
・初回限定盤特典
【封入特典】
フルカラーブックレット
特典Blu-ray
【Blu-ray収録内容】
タイトル未定（1）
−Music Video
−off shot
−Making of Music Video
＜YUMA UCHIDA LIVE “VS YUMA 001- 内田真礼”＞
9月28日(土)開場 18:00 開演 19:00
9月29日(日)開場 15:00 開演 16:00
・会場
パシフィコ横浜 国立大ホール
・チケット料金
全席指定：10,000円(税込)
＊ファンクラブ先行にて受付がスタート（6月10日(月)まで）
内田真礼 オフィシャルファンクラブ「LIFE IS LIKE A SUNNY DAY」
https://maaya-fc.jp/
内田雄馬 オフィシャルファンクラブ「Beside YU」
https://besideyu.club/