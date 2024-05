自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年5月17日(金)から5月24日(木)までの一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果を楽しんでもらいたい!先週は『千と千尋の神隠し』がトップ3に入るなど、全11タイトルがランクインとジブリ旋風が吹き荒れる大荒れの結果となった。そんなTSUTAYAの「DISCAS」ならではといったジブリ作品にレンタルが集中するランキングの傾向は今週もまだま続いているのか? はたまた順位を落としていた人気タイトルが奮起してみせるのか!

気になるベスト20位から11位までのランキングはこちら!【11位(↑)】魔女の宅急便【12位(↑)】耳をすませば【13位(↓)】風の谷のナウシカ【14位(↓)】紅の豚【15位(↑)】しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜【16位(↑)】葬送のフリーレン【17位(↓)】すずめの戸締まり【18位(↓)】借りぐらしのアリエッティ【19位(↓)】仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦【20位(↑)】転生したらスライムだった件 コリウスの夢ジブリ作品5タイトルがランクインと、怒濤のジブリラッシュとなった先週の余波はまだ続いているようす。対抗するべき他の作品は、『しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜』が3ランク上げて15位を確保したほか、ランキング圏外に落ちていた『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』が20位に戻ってきたりと健闘を見せたものの、『すずめの戸締まり』『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦』は順位を下げることになり、全体的にパッとしない結果に。そんな中、16位にランクインしたのは、累計発行部数2100万部突破の人気コミックを原作とし、日本テレビ系列にて放映されていたアニメ『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティによって魔王が倒された”その後”の世界を舞台に、 勇者と共に魔王を打倒した千年以上を生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。”魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語は多くのファンを魅了。アニメ放送後には早くも続編の制作を待望する声が上がったほか、企画展やオーケストラコンサートが開催予定となっているなど、いまだに高い人気を誇っている。TSUTAYA「DISCAS」では、僧侶ザインとの別れから一級魔法使い試験の第一次試験の序盤までの17話から20話までが収録されたDVD Vol.5のレンタルが5月22日からスタートしたのと合わせて、先週の21位から順位を上げることになった。20位圏外には『葬送のフリーレン』以外にも『SPY×FAMILY』『BASTARD!! ー暗黒の破壊神ー 地獄の鎮魂歌編』『呪術廻戦 渋谷事変』『ダンジョン飯』など注目作がズラリ。堅いジブリの壁ではあるが、それを突き破ってランキング入りすることに期待したい。続いてトップ10の順位を発表!トップ3入りした『千と千尋の神隠し』は今週もその順位を守り切ることができたのか。それとも『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』が逆襲に成功したのか。ほかにも失速気味だった劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』『ONE PIECE FILM RED』の動向なども気になるところ。それではランキングの4位から10位までをチェックしていこう!