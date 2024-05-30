21:00
メキシコ雇用統計（4月）
予想　2.5%　前回　2.28%（失業率)

21:30
米実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第1四半期）
予想　1.3%　前回　1.6%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.2%　前回　2.5%（個人消費・前期比年率)
予想　3.1%　前回　3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　3.7%　前回　3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

米卸売在庫（速報値）（4月）
予想　0.0%　前回　-0.4%（前月比)

米新規失業保険申請件数（05/19 - 05/25）
予想　21.6万件　前回　21.5万件

米失業保険継続受給者数（05/12 - 05/18）　
予想　179.3万件　前回　179.4万件

カナダ経常収支（2024年 第1四半期）
予想　-55.0億カナダドル　前回　-16.2億カナダドル

23:00
米中古住宅販売成約指数（4月）
予想　0.0%　前回　3.4%（前月比)
予想　N/A　前回　-4.5%（前年比)

時刻未定
南ア中銀政策金利（5月）
予想　8.25%　前回　8.25%

31日
0:00　
米週間石油在庫統計

1:05　
ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）

6:00　
ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）


北大西洋条約機構（NATO）非公式外相会合

米主要企業決算
デル、コストコ

※予定は変更されることがあります。