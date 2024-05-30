ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ雇用統計（4月）

予想 2.5% 前回 2.28%（失業率)



21:30

米実質ＧＤＰ（改定値）（2024年 第1四半期）

予想 1.3% 前回 1.6%（実質GDP・前期比年率)

予想 2.2% 前回 2.5%（個人消費・前期比年率)

予想 3.1% 前回 3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 3.7% 前回 3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)



米卸売在庫（速報値）（4月）

予想 0.0% 前回 -0.4%（前月比)



米新規失業保険申請件数（05/19 - 05/25）

予想 21.6万件 前回 21.5万件



米失業保険継続受給者数（05/12 - 05/18）

予想 179.3万件 前回 179.4万件



カナダ経常収支（2024年 第1四半期）

予想 -55.0億カナダドル 前回 -16.2億カナダドル



23:00

米中古住宅販売成約指数（4月）

予想 0.0% 前回 3.4%（前月比)

予想 N/A 前回 -4.5%（前年比)



時刻未定

南ア中銀政策金利（5月）

予想 8.25% 前回 8.25%



31日

0:00

米週間石油在庫統計



1:05

ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）



6:00

ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）





北大西洋条約機構（NATO）非公式外相会合



米主要企業決算

デル、コストコ



※予定は変更されることがあります。

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