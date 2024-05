3つの特許技術でさらにコンパクトに！アルベール・インターナショナル『洗濯革命 ナノバブール W(ダブル)トルネード』

アルベール・インターナショナルは、従来品よりも小型化しナノバブル発生量を増加した新製品『洗濯革命 ナノバブール W(ダブル)トルネード』を2024年(令和6年)5月30日(木)から販売中です。

アルベール・インターナショナル『洗濯革命 ナノバブール W(ダブル)トルネード』

商品パッケージ

使用イメージ

発売日 : 2024年(令和6年)5月30日(木)

商品価格 : 4,280円(税・送料込)

製品サイズ : 3.2×3.2×6.4cm

材質 : 本体・キャップ :ポリアセタール

ナノバブル発生器:ポリプロピレン

製品重量 : 29g

耐熱温度 : 60℃

ウェブサイト:

https://art-verre.stores.jp/items/664700f94cf9ac02cf2e7957

<販売先>

・自社サイト(ナノバブール直販ショップ)

https://art-verre.com/shop/

・Amazon

・楽天市場(mignonne-shop 楽天市場店)

https://item.rakuten.co.jp/mignonne-shop/laundry_wt_001/

・Yahoo!ショッピング(cheaper shop sell)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheaper-shop-sell/4589885660166.html

・au PAY マーケット(mignonne-shop au PAY マーケット店)

https://wowma.jp/item/690402778/

2017年9月にナノバブルを発生することができる特殊なホースに関して特許を取得、これを受けて「洗濯革命 ナノバブール」という商品名で洗濯用、シャワー用のアタッチメントホースを販売し、Amazonでベストセラー1位を獲得しました。

その後もサイズを小型化した「ナノバブール プチ(Petit)」シリーズ、キッチンの吐水口に取り付ける「ナノバブール キッチン用」、散水ホースに取り付ける「ナノバブール 散水用」などナノバブルに特化した商品開発を行っています。

そのナノバブールシリーズに新たな特許技術をプラスした全自動洗濯機用アタッチメントが仲間入りしました。

■主な特長

(1) 3つの特許技術でさらにコンパクトになって、しかもナノバブルを大量発生

洗濯革命 ナノバブール W(ダブル)トルネードは円筒形状のアタッチメントで、最大直径3.2cm、高さは6.4cm。

従来品「洗濯革命 ナノバブール プチ(Petit)」よりもコンパクトになりました。

また同社が保有する3つの特許技術を採用したナノバブル発生装置により、Wトルネード水流を引き起こし、同社の全自動洗濯機用ナノバブルアタッチメントとしては過去最高のナノバブル発生量である1mlあたり約1億8千万個を生み出します。

※第三者機関による測定/NanoSight LM10V-HSを使用

商品ロゴ

商品比較

トルネード水流

(2) 取り付けカンタン

今お使いの全自動洗濯機と洗濯ホースの間に取り付けるだけ。

取り付け方法

(3) ナノバブルの効果

・部屋干しのイヤな臭いを防ぎます。

・洗濯物がふんわり仕上がります。

・ナノバブルが汚れを吸着除去。

・洗濯槽に付く汚れを防ぎます。

(4) 安心の日本製

(5) 自社での製造・販売に特化し、コストを削減

自社正規販売店でのネット直販(自社サイト、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au PAY マーケット)に特化することで、コストを大幅に削減し、ナノバブル発生製品としてリーズナブルな価格での販売が可能となりました。

