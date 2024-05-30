【宝塚記念】第二回中間発表もドウデュースが1位
5月30日JRAは、第65回宝塚記念ファン投票の第2回中間発表の得票数上位を発表した。宝塚記念ファン投票は6月2日（日）まで、特設サイトで受付中。次回の最終発表は6月6日（木）。宝塚記念ファン投票：第2回中間結果最終発表は6月6日
有効投票数： 171万3138票
1 ドウデュース 14万3364票
2 リバティアイランド 11万5954票
3 ジャスティンパレス 8万5508票
4 ベラジオオペラ 8万5362票
5 ドゥレッツァ 8万3638票
6 ディープボンド 8万2183票
7 テーオーロイヤル 8万1249票
8 ジャスティンミラノ 6万1517票
9 ジャンタルマンタル 5万6556票
10 ソールオリエンス 5万5007票
11 タスティエーラ 5万3653票
12 ブレイディヴェーグ 5万1526票
13 ナミュール 5万1254票
14 ジャックドール 4万8967票
15 レガレイラ 4万5537票
16 スターズオンアース 3万8250票
17 テンハッピーローズ 3万4064票
18 ステレンボッシュ 3万3410票
19 アスコリピチェーノ 3万2803票
20 レモンポップ 3万67票