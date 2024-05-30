2023有馬記念・ドウデュースと武豊騎手

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　5月30日JRAは、第65回宝塚記念ファン投票の第2回中間発表の得票数上位を発表した。宝塚記念ファン投票は6月2日（日）まで、特設サイトで受付中。次回の最終発表は6月6日（木）。

宝塚記念ファン投票：第2回中間結果最終発表は6月6日

有効投票数：　171万3138票
1　ドウデュース　14万3364票
2　リバティアイランド　11万5954票
3　ジャスティンパレス　8万5508票
4　ベラジオオペラ　8万5362票
5　ドゥレッツァ　8万3638票
6　ディープボンド　8万2183票
7　テーオーロイヤル　8万1249票
8　ジャスティンミラノ　6万1517票
9　ジャンタルマンタル　5万6556票
10　ソールオリエンス　5万5007票
11　タスティエーラ　5万3653票
12　ブレイディヴェーグ　5万1526票
13　ナミュール　5万1254票
14　ジャックドール　4万8967票
15　レガレイラ　4万5537票
16　スターズオンアース　3万8250票
17　テンハッピーローズ　3万4064票
18　ステレンボッシュ　3万3410票
19　アスコリピチェーノ　3万2803票
20　レモンポップ　3万67票