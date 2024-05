【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール】【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ】12月 再販予定価格:各3,850円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」と「30MM SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」を12月に再販する。価格は各3,850円。

本製品は、フロムソフトウェアのロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」よりナイトフォールとスティールヘイズを、同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS(30MM)」で商品化したもの。9月に発売を予定している。

今回同社のオリジナルプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」の新商品を発表する配信「第6回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて、本製品についてすぐに予約受付が終了してしまったことを謝罪しており、12月に再販が計画されていることが告知された。

また本製品以外にも、「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01」に関しても12月に再販を計画していることを告知している。

【第6回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)Bandai Namco Entertainmant Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019