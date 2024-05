STARTO ENTERTAINMENTは30日、公式サイトを通じ、King & Princeの永瀬廉が右耳を負傷により活動を休止すると発表した。手術を受け、医師から「二週間ほどの療養期間が必要」と診断されたという。これを受け、高橋海人がKing & Princeの公式Xにコメントを寄せた。永瀬は耳のけがのため、29・30日に京セラドーム大阪で開催されたSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによる合同コンサート『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』を休演していた。

高橋は「海人です。WE ARE!ありがとうございました」とし、「ティアラ(ファンの総称)のみんな、WE ARE!コンサートを楽しみにしてくれていた皆さん。心配をかけました!」と呼びかけ。「僕自身ステージに1人で立って思ったことは温かい声援とペンライトで応援してくれたみんなへの感謝です!」と謝意を記した。また「そしてめっちゃ廉に会いたくなりました!笑」と、一時活動休止を発表した永瀬への思いを吐露。「とにかく休息に徹してもらう間は僕がキンプリ守るので何卒宜しくおねがいします!!」と力強く語った。最後に「ティアラのみんな二日間、一緒にキンプリを支えてくれてありがとう!廉に愛を沢山伝えてくれたら僕も幸せです。また2人でみんなに会いたいです!」とつづった。同社は30日、公式サイトを通じて「King & Prince永瀬廉が耳に怪我を負ったため、5月29日(水)および30日(木)の公演『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』への出演を見合わせさせて頂きました。出演を楽しみにされていたお客様にはご心配をお掛けし、お詫び申し上げます」と謝罪した。永瀬について「5月29日(水)の公演準備の際に右耳を負傷し、その後、めまいの症状が見られたため、直ちに病院で受診をし、検査の結果、耳内にも傷が見受けられ、手術を受けました」と説明。「医師からは二週間ほどの療養期間が必要とのご指示がございましたため、一時、活動を休止させて頂きます」とし、「ファンの皆様、関係各所の皆様、大変ご心配、ご迷惑をお掛けすることを重ねてお詫び申し上げます」と記した。