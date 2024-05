ウエルシア薬局は、新プライベートブランド「IT’S WHAT’S INSIDE THAT MATTERS.(イッツ ワッツ インサイド ザット マターズ)」の商品を6月1日より販売する。IT’S WHAT’S INSIDE THAT MATTERS.「IT’S WHAT’S INSIDE THAT MATTERS.」は、トレンドにとらわれすぎずに、本物の美しさを追求したウエルシアグループの新ターゲットブランド(特定のターゲットに特化して商品開発したプライベートブランド)。

第一弾のヘアケアシリーズでは、顔の肌と同じように頭皮をケアする“薬用スカルプ”と、カラーやパーマで傷んだ髪を内側まで補修する”ダメージリペア”の2シリーズを展開する。IT’S SCALP Medical & Moist(イッツ 薬用スカルプ メディカル アンド モイスト)「IT’S SCALP Medical & Moist」は、頭皮をスキンケア発想でケアしながら、こだわりの成分で洗い上げる薬用スカルプシリーズ。ヘアカラー、パーマ、ドライヤーによって乾燥してしまう髪や頭皮へ、優しくうるおいを与える処方になっている。価格は、シャンプー、トリートメントともに1,680円、詰め替えは1,298円にて提供する。IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care(イッツ ダメージリペア ボンディングケア)「IT’S DAMAGE REPAIR Bonding Care」は、髪のキューティクルが開いたタイミングでケアができるダメージリペアシリーズ。髪内部までダメージ毛を補修できるラインナップには、シャンプー、トリートメントのほか、ヘアマスクも展開。なお、価格はすべて1,680円で、シャンプーやトリートメントの詰め替えは1,298円にて販売する。