2024年6月2日(日)より、毎週日曜21時54分〜22時に日本テレビ(※関東ローカル)にてミニ番組「おやすみのたね。」の放映がスタート!

株式会社ポケモンが配信する睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』が提供する、「ねむり」をテーマにした番組です。

『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』提供 日本テレビ「おやすみのたね。」

番組タイトル:「おやすみのたね。」

放送局:日本テレビ(※関東ローカル)

放送日時:毎週日曜21時54分〜22時放送 ※放送時間は変更になる場合があります

出演者:黒羽麻璃央 ほか

ポケモンと人がいっしょに仲良く暮らす、小さな島。

その島の森の奥深くに、かわったログハウスが建っています。

そこに住んでいるのは、ねむりを研究する博士の助手・カイミ。

冒険旅行が趣味で音楽が大好きな彼の元には、「ねむり」についてあれこれ語りたい人がやってきていつもにぎやか!

さあ、今日はどんなおしゃべりが聞けるのでしょうか?

ミニ番組初主演を務め、「ねむりを研究する博士の助手」という役を演じるのは話題の舞台やドラマに多数出演する俳優・黒羽麻璃央さん。

「おやすみのたね。」放送開始に向け、黒羽麻璃央さんよりいただいたコメントを紹介します。

――収録を終えて、感想は?

黒羽さん:楽しく収録させていただきました!

今回、CGセットでの収録でしたが、実際に映像を見させていただくと、後ろにピカチュウがいたり、子どものころから親しんでいたポケモンの世界に自分が入りこめているというのがすごく嬉しかったです!

――ポケモンとのエピソードは?

黒羽さん:生まれて初めて買ってもらったゲームソフトが『ポケットモンスター 赤』でした。

そのポケモンと共演しているのが信じられず、昔の自分に教えてあげたいくらいです。

――この番組では「ねむり」についての様々な情報がたくさん出てきますが、黒羽さんが眠る前に行う「ナイトルーティーン」はありますか?

黒羽さん:睡眠前に、ストレッチをしてから寝るようにしています。

最近は、ストレッチをしないで寝ると朝起きてカラダが痛いこともたまにありまして。

特に舞台の稽古・公演期間中などは、昔よりも意識してストレッチをしてから寝るようにしています。

――番組をご覧になる方に向けて、メッセージをお願いします!

黒羽さん:この番組では、「ねむり」についてのさまざまな情報がたくさん出てきます。

知っているようで知らない事も多く、僕も収録で学んだ事をさっそく試していこうと思いますので、皆様も「おやすみのたね。」をご視聴の上、ぜひ実践してみてください!

『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』が提供するミニ番組!

日本テレビ「おやすみのたね。」は、2024年6月2日(日)より、毎週日曜21時54分〜22時に日本テレビにて放送スタートです。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

