「30MM」の「アーマード・コア6」第2弾には汎用ACも登場！「CC-2000 ORBITER」が12月発売決定武器セット第2弾には「ソングバード」など収録
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER】
12月 発売予定
価格：2,530円
【30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02】
(C)Bandai Namco Entertainmant Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
12月 発売予定
価格：2,530円
【30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02】
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER」（価格：2,530円）および「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02」（価格：1,650円）を12月に発売する。詳細は追って記載する。
今回同社の「30 MINUTES LABEL」シリーズの新商品を発表する配信「第6回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が初公開された。【第6回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
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