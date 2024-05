ずっと真夜中でいいのに。× 映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』、映画素材を使用した挿入歌「Blues in the Closet」のSPコラボPV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■スペシャルコラボPVは、、映画の主人公の高校生・柊(小野賢章)と鬼の少女・ツムギ(富田美憂)のふたりの旅路を切り取り構成!

ずっと真夜中でいいのに。が主題歌「嘘じゃない」と 挿入歌「Blues in the Closet」を書き下ろしたスタジオコロリドの長編映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』の映画素材を使用した「挿入歌『Blues in the Closet』(1Chorus)スペシャルコラボPV」が、ツインエンジンの公式YouTubeチャンネルで公開された。

公開された映像は、映画の主人公の高校生・柊(小野賢章)と鬼の少女・ツムギ(富田美憂)のふたりの旅路を切り取り構成。

ふたりの出会い、旅を通して築く絆、そして本作のテーマ“隠した想い”を抱える姿、溢れ出すそのさま=「あまのじゃく」な心が垣間見える場面など作品の名場面が紡がれ、映像とずっと真夜中でいいのに。らしさ溢れる言葉と独自の世界観、メロディが相まって、エモーショナルな特別映像に仕上がっている。

なお、主題歌「嘘じゃない」は各種音楽配信サイトで好評配信中。

リリース情報

2024.05.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「嘘じゃない」

映画『好きでも嫌いなあまのじゃく』作品サイト

https://www.amanojaku-movie.com/

ずっと真夜中でいいのに。OFFICIAL SITE

https://zutomayo.com