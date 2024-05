Aimerが主題歌を担当する映画『からかい上手の高木さん』が、明日5月31日(金)からの劇場公開されることに先駆け、主題歌「遥か」のスペシャルMVが公開された。



Aimerの「遥か」に乗せて、新たに編集した映画の本編映像とドラマ映像が使用され、中学生時代の高木さんと西片を描いたドラマと、その10年後を描いた映画がクロスする内容となっている。

「遥か」が収録されたAimer NEW E.P.「遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-」は6月5日(水)発売。