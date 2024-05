King & Princeの永瀬廉さん(25)が、耳のケガの治療のため一時休養することが、30日に公式サイトで発表されました。

STARTO ENTERTAINMENTは公式サイトで「King & Prince永瀬廉 治療による一時休養について」としながら「永瀬におきましては、5月29日(水)の公演準備の際に右耳を負傷し、その後、めまいの症状が見られたため、直ちに病院で受診をし、検査の結果、耳内にも傷が見受けられ、手術を受けました。医師からは二週間ほどの療養期間が必要とのご指示がございましたため、一時、活動を休止させて頂きます」と報告しています。

永瀬さんは、29日と30日の公演『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』への出演を、耳のケガのため見合わせることを発表していました。