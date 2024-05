King ＆ Prince永瀬廉、一時活動休止発表 耳の負傷で手術「二週間ほどの療養期間が必要」【全文】

◆永瀬廉、一時活動休止発表

◆全文

永瀬は耳の怪我により、29日・30日に京セラドーム大阪にて開催された所属事務所のライブイベント「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」を休演しており、King & Princeは両日ともに高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が1人で出演していた。(modelpress編集部)King & Prince永瀬廉が耳に怪我を負ったため、5月29日(水)および30日(木)の公演「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」への出演を見合わせさせて頂きました。出演を楽しみにされていたお客様にはご心配をお掛けし、お詫び申し上げます。永瀬におきましては、5月29日(水)の公演準備の際に右耳を負傷し、その後、めまいの症状が見られたため、直ちに病院で受診をし、検査の結果、耳内にも傷が見受けられ、手術を受けました。医師からは二週間ほどの療養期間が必要とのご指示がございましたため、一時、活動を休止させて頂きます。ファンの皆様、関係各所の皆様、大変ご心配、ご迷惑をお掛けすることを重ねてお詫び申し上げます。情報:STARTO ENTERTAINMENThttps://starto.jp/s/p/news/detail/10165?ima=0103&artist=【Not Sponsored 記事】