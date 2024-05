セガの人気ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズの主人公で、全世界で大人気のスーパーキャラクター・ソニックを主人公に製作された映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズは、2作品併せた世界興収が7億ドルを超える大ヒットを記録した。そして、パラマウント・ピクチャーズとセガ・オブ・アメリカが描く ”ソニック・ザ・ヘッジホッグのシネマティックワールド” がさらなる広がりを見せている。

映画2作目『ソニック・ザ・ムービー/ソニックVSナックルズ』に登場したナックルズを主人公に据えた実写オリジナルドラマシリーズ『ナックルズ』が、ストリーミングサービス「Paramount+」で全6話一挙に独占配信されることが決定したのだ。そして、本作の主人公であり、鮮烈な赤のビジュアルも印象的な最強の戦士ナックルズ役の木村昴をはじめ、日本版声優は続投することも決定した。ソニック役に中川大志、ソニックの相棒テイルス役にはゲームシリーズから20年以上にわたって担当してきた広橋涼、ナックルズの弟子ウェイド・ウィップル役に吉田ウーロン太、ソニックの親友トムの妻マディ・ワカウスキー役に井上麻里奈と、実力派声優が揃ったラインナップだ。また、今回の『ナックルズ』Paramount+独占配信開始にあたって、声優陣を代表して主人公のナックルズを演じる木村昴からコメントが到着した!大人気アニメ『ドラえもん』の剛田武(ジャイアン)役や映画『THE FIRST SLAM DUNK』の桜木花道役などの声優を務めるだけでなく、子供向け情報バラエティ番組『おはスタ』のメインMC を務めるなどマルチに活躍している木村昴だが、ナックルズの声優続投が決定したときの気持ちを「演じていてすごく楽しい役だったので、『またやれる!』と大変嬉しくなりました」と率直に表現した。さらに、ナックルズが主人公として描かれることについては「ついにきたか!という感じです。ソニックの敵役から主人公に変貌を遂げたナックルズにご注目ください!特に今回はコミカルなシーンも多いので、演じていて楽しかったです!」と語る。そして、全6話のドラマシリーズで描かれることについては、「全6話で映画よりも長いので、より深く物語が描かれているところだと思います。ナックルズとソニックが仲間になり、今度は一緒に戦うことになります。2人の友情とアクション満載の物語にぜひご注目ください! 絶対見てね!!!」と、ナックルズとソニックとの共闘に期待してほしいとアピールした。『ナックルズ』は、映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズを世界的大ヒットに導いた製作陣が再び集結しており、監督・製作総指揮は、アニメーション映画『かいじゅうたちのいるところ』に携わり、映画『Gopher Broke』でアカデミー賞短編アニメーション賞にノミネートされたジェフ・フォウラーが務める。製作には、『ワイルド・スピード』シリーズを手掛けるニール・H・モリッツ、トビー・アッシャー、ジョン・ウィッティントン、中原徹など、前作の主要なクリエイティブチームに加え、ナックルズを演じるイドリス・エルバも参加。シリーズの監督はゲッド・ライト、ブランドン・トロスト、ヨーマ・タコンヌ、キャロル・バンカーが務める。映画で見せた映像のクオリティはそのままに、アクションとユーモア満載のオリジナルドラマシリーズが誕生した。全6話のオリジナルドラマシリーズ『ナックルズ』は2024年6月7日(金)よりParamount+にて独占配信開始される。(C)2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.