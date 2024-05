■ツーショットに入り込む阿部ちゃんに「あざとかわいい!」の声も

【写真】向井康二&ジェシー&阿部亮平の『WE ARE!』コンオフショット

4月10日に東京ドームで、5月29・30日に京セラドーム大阪で行われたコンサート『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』。その舞台裏の、向井康二&阿部亮平(Snow Man)、ジェシー(SixTONES)のオフショットをFAMILY CLUB Web公式X(旧Twitter)が公開した。

「向井がジェシーとブログ用の(カメラの絵文字)を!すると近くに座っていた阿部もひょこっ。最後は仲良く3人でパシャリ」というメッセージと共に公開されたオフショットは4枚。

まずは向井の自撮りでジェシーとツーショットを撮影。1枚目はコブシを握っていたジェシーが、2枚目では頬に手を当てて首をかしげるキュートな表情に。さらに3枚目では向井の肩越しに阿部がひょっこり顔を覗かせ、向井はさらにニコニコに。そして4枚目は阿部はひょっこり状態のままふたりのあいだに移動して写り込んでいる。

臨場感あふれる4枚に「なんという組み合わせ!」「かわいいが渋滞」、さらに「阿部ちゃん、あざとかわいい!」といった声も続々と届いている。

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/