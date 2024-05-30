WANIMAフェス『1CHANCE FESTIVAL』第2弾ラインナップ発表！BE:FIRST、UVERworldら5組決定
■UVERworld、ORANGE RANGE、コブクロ、BE:FIRST、MONGOL800が追加発表
WANIMAが地元・熊本にて開催する音楽フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』の第2弾出演アーティストとして、UVERworld、ORANGE RANGE、コブクロ、BE:FIRST、MONGOL800の豪華5アーティストが追加発表された。
さらに、オフィシャル3次先行チケットの受付がスタート。期間は5月31日15時から6月9日23時59分までとなる。
第3弾出演アーティスト、日割りなどは追って発表される予定だ。
イベント情報
『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』
08/24（土）・25（日）熊本・熊本県農業公園カントリーパーク
出演アーティスト：UVERworld、OKAMOTO’S、ORANGE RANGE、ゲスの極み乙女、コブクロ、SiM、PEOPLE 1、BE:FIRST、MONGOL800、ONE OK ROCK、WANIMA and more…
『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』 OFFICIAL SITE
https://1chancefes.com
WANIMA OFFICIAL SITE
https://wanima.net/