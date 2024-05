¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ª ´ØÀ¾¤Ç¿Íµ¤¤Î¾Æ¤­²Û»ÒÅ¹¤¬Åìµþ¤Ë2Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、自由が丘にオープンした、関西で5店舗を展開している人気焼き菓子店。バター風味豊かなフィナンシェが人気です。

〈New Open News〉

ちひろ菓子店 自由が丘(東京・自由が丘)

写真:お店から

これまでに10,000種類以上のスイーツを食べ歩いたスイーツレポーター、ちひろさんがプロデュースした焼き菓子店「ちひろ菓子店」。東京での2店舗目のショップが、2024年4月19日、自由が丘にグランドオープンしました。

店舗外観 写真:お店から

「ちひろ菓子店」は大阪・西大橋に1号店をオープン。以来、発酵バター7種類を、合わせる素材によって使い分けるなどのこだわりの焼き菓子が大人気に。メディアにも多数取り上げられ、現在は大阪に4店舗、兵庫に1店舗を展開しています。その人気店が2月に東京に初進出。「東京でももっとちひろのフィナンシェを味わってほしい」と、白金台に続き、自由が丘への出店を決めたそうです。

店舗内観。カウンターの上にずらりと並んだフィナンシェ 写真:お店から

場所は、自由が丘のメープルファーム。緑あふれる中庭があり、都会の喧騒を忘れるような心和む空間です。店内に一歩入れば、お菓子の甘い匂いに包まれます。アーチ形のカウンターの上には定番や季節変わりのフィナンシェがずらり。どれにしようと迷いながら選ぶのも楽しいですね。

店内で焼かれる「焼きたてフィナンシェ」 写真:お店から

「少量でも満足できる、ワンランク上のスイーツを作りたい」というちひろさんの思いからはじまった「ちひろ菓子店」。バターから小麦粉・塩・砂糖に至るまで、スイーツの専門家のちひろさんが厳選した素材を使用しています。おすすめは、多彩なフレーバーが楽しめるフィナンシェ。アーモンドパウダーの代わりにヘーゼルナッツのパウダーを使った「ヘーゼルナッツ100%」(380円)や、大きな栗がゴロンと入った「大人のびっくりマロン」(390円)などいずれも独創的なアイデアが光ります。

「焼きたてフィナンシェ」左:ショコラ390円 右:プレーン350円 写真:お店から

店を訪れたら、ぜひ味わってほしいのが店内で焼いたばかりの「焼きたてフィナンシェ」。外側のカリカリと、中のふっくらしっとりとした食感のコントラストがたまりません。

フィナンシェ以外にも「トリプルチーズ 濃いチーズケーキ」や「ピスタチオバスクチーズケーキ」といったスイーツも用意されています。

かわいいギフトセット。「おススメ5個セット」2,150円 写真:お店から

ギフトセットには、東京店限定のちひろ缶やカラフルな丸箱などに焼き菓子を詰め合わせたものがそろい、手土産にぴったりです。大切な人へのギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美として上質な焼き菓子を味わうのもいいですね。

テイクアウトも可能 写真:お店から

広々としたイートインスペースでテイクアウトのコーヒーと焼きたてフィナンシェでティータイムを過ごせば、至福のひとときが過ごせそうです。極上のスイーツを味わいに、出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「フランス産バター」「極上プレーン」 出典:mitankeroさん

『先ずは包装されていない貰った焼き立てを

すっごくおいしいです

外側カリッと中はもっちり

焼き立てってこんなに美味しいのね

焼菓子は落ち着いた頃が好きなのだけれどこれは良いわね』(mitankeroさん)

上から時計回りに「北海産バター」「大人びっくりマロン」「アールグレー」「フランス産バター」 出典:MARISさん

『・フランス産バター 2個

焼き立てフィナンシェも美味しいけど、こちらはバターのまろやかな風味を感じる。

◎今後手土産候補癸



・大人びっくりマロン 1個

大きなマロンが1粒入っていて、マロン好きにとって幸せな瞬間と遭遇。

(栗はラム酒(ディロン)に漬け込んだ栗)



・苺ストロベリー(こちらは前回購入)1個

苺風味の生地に苺チョコレートトッピングで程よい甘さ』(MARISさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ちひろ菓子店 自由が丘住所 : 東京都目黒区自由が丘2-16-10 メイプルファームTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

