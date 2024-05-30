WANIMA主催『ワンチャンフェス』出演者第2弾5組発表 UVERworld、BE:FIRSTら
ロックバンド・WANIMAが、8月24・25日に熊本県農業公園カントリーパークで開催する野外音楽フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』の出演アーティスト第2弾が30日、発表された。
【写真】3年連続で地元熊本で野外フェスを開催するWANIMA
WANIMAが3年連続で主催する音楽フェス出演第2弾は、第1回から3年連続出演となるUVERworld、MONGOL800、初出演のORANGE RANGE、コブクロ、BE:FIRSTの計5組がラインナップされた。
オフィシャル3次先行チケットの受付期間はあす31日午後3時からスタート。今後も追加出演アーティストや日割りなどが発表となる。
■『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』出演アーティスト
UVERworld
OKAMOTO’S
ORANGE RANGE
ゲスの極み乙女
コブクロ
SiM
BE:FIRST
PEOPLE 1
MONGOL800
ONE OK ROCK
WANIMA
ほか
【写真】3年連続で地元熊本で野外フェスを開催するWANIMA
WANIMAが3年連続で主催する音楽フェス出演第2弾は、第1回から3年連続出演となるUVERworld、MONGOL800、初出演のORANGE RANGE、コブクロ、BE:FIRSTの計5組がラインナップされた。
■『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』出演アーティスト
UVERworld
OKAMOTO’S
ORANGE RANGE
ゲスの極み乙女
コブクロ
SiM
BE:FIRST
PEOPLE 1
MONGOL800
ONE OK ROCK
WANIMA
ほか