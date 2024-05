5月30日 発表

D4エンタープライズは、予約受付中の4作品について発売日の延期を発表した。

該当タイトルは、「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」、「ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)」、「ソーサリアンコンプリートプラス」、「EXACT PERFECT COLLECTION -1990~1994- for Windows」。延期理由については発表されていないが、同社は「今回の変更により、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。出来るだけ早く発売できますよう真摯に努めてまいります」とコメントしている。

「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」

【変更前】:2024年春発売 → 【変更後】:6月下旬より順次発送開始

「Wizardry 6 Bane of the Cosmic Forge」、「Wizardry 7 Crusaders of the Dark Savant」、そして「Wizardry 8」が、復刻マニュアルとともに1つのパッケージに集結。他機種版の収録も決定(近日情報公開予定)。

□「Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-」のページ

「ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)」

【変更前】2024年春発売 → 【変更後】10月下旬発売

2012年に発売された「ドラゴンスレイヤークロニクル」が装いも新たに登場。プラスチックパッケージに入れ替えて使える、10タイトルの着せ替えジャケットセットが同梱する。

※写真はイメージです。本製品に付属するプラケースは、ひとつとなります。

□「ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)」のページ

「ソーサリアンコンプリートプラス」

【変更前】2024年春発売 → 【変更後】10月下旬発売

PC-9801版で発売されたソーサリアンの53シナリオを全収録。170ページ以上にも及ぶマニュアルやハンドブックを可能な限り復刻している。2019年発売されたソーサリアンコンプリート(Winodws10対応版)にプラスを行ない、装いも新たに登場。

□「ソーサリアンコンプリートプラス」のページ

※「ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)&ソーサリアンコンプリートプラス」セットも同様となります。

「EXACT PERFECT COLLECTION -1990~1994- for Windows」

【変更前】2024年夏発売 → 【変更後】2024年発売予定

BEEP秋葉原との共同プロジェクト&1,000本限定生産商品。エグザクトから発売されたX68000向けの4タイトルがすべて初復刻されている。

【収録タイトル】

横スクロールシューティング「ナイアス」、ロボットアクション「アクアレス」、ファンタジーアクション「エトワールプリンセス」、軽快なポリゴン表示が特徴の「ジオグラフシール」

□「EXACT PERFECT COLLECTION -1990~1994- for Windows」のページ

