MCND、6thミニアルバムのリリース記念イベントを7月に東京＆大阪で開催！

MCNDが7月、東京と大阪にて「6TH MINI ALBUM X10 RELEASE EVENT IN JAPAN」を開催する。5月21日に発売された6thミニアルバム「X10」は、昨年11月に発売した5thミニアルバム「ODD-VENTURE」以来、約6ヶ月ぶりのカムバック。弓矢で的の真ん中を射る「X10」をアルバムのタイトルに掲げ、一つになった情熱とチームワークで堂々と歩みを進め、トップになるというMCNDの堂々とした力強い抱負を感じさせる。

2020年にデビューアルバム「into the ICE AGE」でデビューした彼らは、ビジュアルと歌唱力、パフォーマンスまで三拍子を兼ね備えたチームとして存在感をアピールした。その後、ヨーロッパ、北米、南米、中東、アジアなど世界各地でツアーを展開。長い間積んできた安定的な実力とエネルギーでステージを圧倒し、多くのファンを獲得してきた。4月に東京で開催された「2024 MCND FANMEETING IN JAPAN ODD-VENTURE」以来となる今回の日本イベントでは、さらにグレードアップしたコンセプトと魅力を感じられるだろう。ぜひ会場に足を運び、世界中のK-POPファンから愛されているMCNDが新たに披露する音楽とステージをご覧いただきたい。「MCND 6TH MINI ALBUM X10 RELEASE EVENT IN JAPAN」は、7月11日(木)から15日(月)まで東京FC LIVE TOKYO、7月19日(金)から21日(日)まで大阪FC LIVE OSAKAで開催される。

■イベント概要

「MCND 6TH MINI ALBUM X10 RELEASE EVENT IN JAPAN」

【開催日・会場】

・東京公演

7月11日(木)〜15日(祝・月)FC LIVE TOKYO



・大阪公演

7月19日(金)〜21日(日)FC LIVE OSAKA



※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



【チケット】

特典付きミニライブ参加券事前チケット販売

ミニライブ参加券(優先入場)+特典フォトカード2枚

6thミニアルバム(Platform Ver.)[ミュージックカード]1冊つき:2,500円(税込)



チケット販売期間:2024年5月31日(金)12:00〜6月24日(月)18:00まで

チケットサイトはこちら



■関連リンク

MCND日本公式X(旧Twitter)