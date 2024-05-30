BABYMONSTER × タワレコ、初コラボカフェが開催決定！メンバーおすすめのコラボメニューも販売
■コラボカフェ「BABYMONSTER × TOWER RECORDS CAFE」は、「TOWER RECORDS CAFE」表参道店、大阪ステーションシティ店で6月13日から開催！
タワーレコードが運営するコラボ＆エンタメカフェ「TOWER RECORDS CAFE」とBABYMONSTERによるコラボカフェ「BABYMONSTER × TOWER RECORDS CAFE」が、「TOWER RECORDS CAFE」表参道店、大阪ステーションシティ店で6月13日から開催される。
今回のコラボカフェでは、メンバーおすすめのコラボフードやドリンクが提供される他、限定コラボグッズの販売、直筆サイン色紙の展示など盛りだくさんの施策を実施。
さらに、コラボカフェ限定でCD購入キャンペーンを開催。コラボメニューを注文のうえ、カフェ店内にて1stミニアルバム『BABYMONS7ER』を購入すると、メニュー注文特典ポストカードのなかから好きなデザインのポストカードがCD購入枚数分プレゼントされる。
その他、各店舗の営業時間や予約方法の詳細は詳細は特設ページで。
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イベント情報
『BABYMONSTER × TOWER RECORDS CAFE』
【開催期間】
第1弾：06/13（木）～06/21（金） 第2弾：06/22（土）～06/30（日）
第1弾・第2弾で特典のデザインが異なります。
【開催店舗】
TOWER RECORDS CAFE 表参道店
TOWER RECORDS CAFE 大阪ステーションシティ店
「BABYMONSTER × TOWER RECORDS CAFE」特設ページ
https://tower.jp/babymonster-cafe
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/