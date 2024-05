東方神起 チャンミン＆SHINee ミンホのバラエティ、ASTROの一挙放送まで！6月の衛星劇場も見どころ満載

◆チャンミン&ミンホのゴルフ番組など、バラエティ多数放送

6月の衛星劇場は、東方神起のチャンミン&SHINeeのミンホ、THE BOYZほか、アイドル出演バラエティが続々スタート! 「SNL KOREA」シーズン4の日本初放送や、N.Flyingのライブも必見。6月は人気アイドル出演のバラエティ番組が続々スタート。「チャンミンとミンホのBuddy、Birdie」は、“ゴルフ好き”で知られる仲良しコンビのチャンミンとミンホが、サイパンでゴルフを楽しむ様子を届けるスポーツバラエティ。朝から晩まで終わらないゴルフトーク、ミンホの熱血指導を受けるチャンミンなど、2人のゴルフ熱が爆発する。

◆ASTRO出演バラエティ&ファンミーティングも豊富

◆ソン・シギョンら出演「SNL KOREA シーズン4」も

◆パク・ヘジン主演ドラマが放送スタート

「THE BOYZのタイムアウト」は、THE BOYZのヒーリングキャンプ旅行に密着したリアルバラエティ。意外な寝起き姿や、BBQで肉を食べさせあう場面など、“萌え”シーンが満載だ。「EXOのあみだで世界旅行〜CBX日本編〜」は、EXO-CBX(チェン、ベクヒョン、シウミン)が鳥取県を舞台にあみだくじの旅を楽しむ旅行バラエティ。好き放題のベクヒョン、おやじギャグ連発のシウミン、2人を温かく見守るチェン。仲良しトリオのやり取りには、笑いが止まらないこと間違いなしだ。さらに、SUPER JUNIORが出演する人気バラエティシリーズ「SUPER JUNIOR リターンズ3」「SUPER JUNIOR リターンズ4」も放送。普段のステージとはまた異なる彼らの、キュートな魅力に注目。16日は「どっぷりASTRO DAY〜ファンミ&バラエティ〜」と題して、ASTROが出演した3つのコンテンツを大放出! 「ASTROの千夜一夜物語」は、6人がゲームやクイズ、料理など、新たなコーナーを考案して実際にチャレンジするバラエティ番組。「ランニングマン」の#604(チャウヌ、ムンビン、ユンサナ出演回)では3人がレギュラーのチョン・ソミン&ソン・ジヒョの心を掴むべく、奮闘する。愛嬌を見せたり、クールに決めたり、乙女心をくすぐるアクションの連続にはノックダウン必至。「2021 ASTRO JAPAN ONLINE FANMEETING - All Yours -」は、高いパフォーマンススキルを見せつける楽曲ステージタイムと、捧腹絶倒の余興タイムでたっぷりと魅力を伝える。社会風刺や19禁、ヒット番組のパロディなど、きわどい内容のコントが売りの「SNL KOREA」は、現在シーズン4が日本初放送中。#5のゲストは、ドラマや映画で活躍するイ・ダヒ。MZ世代の会社員生活を皮肉る“MZオフィス”では、Z世代の自由すぎる(?)勤務態度にメスを入れる! 鬼滅の刃のコスプレも必見だ。#6には、バラード歌手ソン・シギョンが登場。彼のYouTubeコンテンツのパロディ“(テニスを)するはずなのに”では、テニス講師役のシン・ドンヨプに乗せられてきわどいR指定ギャグを披露。このほかにも本人のものまね歌手役に扮した“ものまね歌手遊覧団”、ひとり酒をテーマにしたショートコントなどでお茶の間に笑いを届ける。さらに、6月はLIVEも充実。昨年横浜で開催されたチ・チャンウクのファンミ―ティングや、現在一部メンバーが入隊中のN.Flyingのライブを3本放送する。ドラマは、パク・ヘジン主演「今からショータイム」と「約束の地〜SAVE ME〜」のアンコール放送がスタート!「今からショータイム」は“クセ強”マジシャンと女性警察官がタッグを組み、さまざまな事件を解決していく痛快ラブコメディ。パク・ヘジンは劇中、幽霊とともにショーを繰り広げる人気マジシャンをコミカルに演じている。個性豊かな幽霊トリオの愉快なサブストーリーにも注目。「約束の地〜SAVE ME〜」は、インチキ教団と信仰者たちの姿、教団に立ち向かう一匹狼の奮闘を描く社会派ドラマ。「安市城 グレート・バトル」「密偵」などに出演してきた演技派俳優オム・テグが主演を務めるほか、メインキャストには実力派俳優たちが集結し、骨太な物語を描き出している。

■放送情報

【アイドル出演バラエティ】

「EXOのあみだで世界旅行〜CBX日本編〜」

6月2日(日)放送スタート!

毎週(日)午後9:45〜

再放送 翌週(土)午前6:00〜

出演:EXO-CBX(チェン、ベクヒョン、シウミン)



「SUPER JUNIOR リターンズ3」

6月9日(日)放送スタート!

毎週(日)深夜0:00〜

※2回連続放送

出演:SUPER JUNIOR



「チャンミンとミンホのBuddy、Birdie」

6月13日(木)放送スタート!

毎週(木)午後11:00〜

再放送 翌週(水)午後1:30〜

出演:チャンミン(東方神起)、ミンホ(SHINee)



「THE BOYZのタイムアウト」

6月13日(木)放送スタート!

毎週(木)深夜0:15〜

再放送 翌週(水)午後2:45〜

出演:THE BOYZ



「SUPER JUNIOR リターンズ4」

6月30日(日)放送スタート!

毎週(日)深夜0:00〜

※2回連続放送

出演:SUPER JUNIOR



【ASTRO出演番組】

「ASTROの千夜一夜物語」

6月16日(日)午前8:00〜

※6回連続放送

出演:ASTRO ほか



「ランニングマン」#604 チャウヌ、ムンビン、ユンサナ出演回

6月16日(日)午後1:15〜

出演:チャウヌ(ASTRO)、ムンビン(ASTRO)、ユンサナ(ASTRO)、ヤン・セチャン、チョン・ソミン、ユ・ジェソク、チ・ソクジン、キム・ジョングク、ハハ、ソン・ジヒョ



「2021 ASTRO JAPAN ONLINE FANMEETING - All Yours -」

6月16日(日)午後2:45〜

出演:ASTRO 司会:古家正亨



【バラエティ番組】

「SNL KOREA」シーズン4

日本初放送中

毎週(金)午後11:50〜

再放送 翌週(木)午後2:20〜



出演

<ホスト>

#4:チョン・ウソン<6月6日(木)放送>

#5:イ・ダヒ<6月7日(金)ほか放送>

#6:ソン・シギョン<6月14日(金)ほか放送>

#7:チン・ソヨン<6月21日(金)ほか放送>

#8:チャン・ギハ<6月28日(金)放送>



<レギュラー出演者>

シン・ドンヨプ、チョン・サンフン、キム・ミンギョ、チョン・ソンホ、チョン・イラン、クォン・ヒョクス、イ・スジ、チュ・ヒョニョン、チョン・ヒョク、キム・ウォンフン、キム・アヨン、チ・イェウン、ナム・ヒョヌ、ユン・ガイ、キム・ジョンハ



【ライブ・ファンミーティング】

「2023 Ji Chang Wook Fan Meeting<Reach you> in YOKOHAMA」

6月1日(土)午後5:00〜

出演:チ・チャンウク



「N.Flying 2019 1st Hall Live in Japan」

6月14日(金)午後9:15〜

出演:N.Flying



「N.Flying 2020 ZEPP TOUR “Amnesia”」(2022年振替公演)

6月18日(火)午後11:00〜

出演:N.Flying



「N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”」

6月29日(土)午後8:00〜

出演:イ・スンヒョプ、ユ・フェスン



【韓国ドラマ】

「今からショータイム」

6月14日(金)アンコール一挙放送スタート!

毎週(月)〜(金)午前6:15〜

※6月14日(金)は午前6:20〜

※6月19日(水)は休止

出演:パク・ヘジン、チン・ギジュ、チョン・ジュノ、チョン・ソギョン、コ・ギュピル

演出:イ・ヒョンミン、チョン・サンヒ/脚本:ハ・ユナ



「約束の地〜SAVE ME〜」

6月17日(月)アンコール一挙放送スタート!

毎週(月)〜(金)午前5:00〜

※6月19日(水)は休止

出演:オム・テグ、チョン・ホジン、イ・ソム、キム・ヨンミン

演出:イ・グォン/脚本:ソ・ジュヨン



