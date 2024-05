L'Arc-en-Cielが東京 国立代々木競技場 第一体育館のファンクラブ会員限定公演を皮切りに、2月8日より<ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND>を開催した。その後、大阪城ホールから再び国立代々木競技場 第一体育館を経て、マリンメッセ福岡、ポートメッセなごや、さいたまスーパーアリーナ、横浜アリーナと続いた2年2ヶ月ぶりの全国ツアーが、大盛況のうちに幕を閉じた。

■<L'Arc-en-Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND>3月7日@国立代々木競技場第一体育館 SETLIST



01. THE BLACK ROSE02. EXISTENCE03. THE NEPENTHES04. 砂時計05. a silent letter06. Ophelia07. Taste of love08. Voice09. Vivid Colors10. It's the end12. Cureless13. Blame14. 叙情詩15. GOOD LUCK MY WAY16. Killing Me17. NEXUS 418. Bye Bye19. ミライ20. Link21. MY HEART DRAWS A DREAM