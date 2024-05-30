松下洸平、ライブ作品のトレイラー映像を公開
松下洸平が、6月26日(水)にリリースするLIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』のオフィシャルトレイラーを公開した。
『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』は、松下が2023年12月13日にリリースした2年連続2枚目となるフルアルバム『R&ME』を引っ提げ、12都市14公演・約4万人を動員した自身最大規模の全国ツアー＜KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜＞のファイナル公演、3月14日(木)東京ガーデンシアターの模様を収録。披露した全17曲のほかMCも収録し、見応えのある作品となっている。
リリース情報
『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』
【Blu-ray】
【DVD】
【CD】
2024.06.26 Release
【Blu-ray】 VIXL-456／7,300円（税込）
【DVD】 VIBL-1142／6,700円（税込）
【CD】 VICL-65972／3,500円（税込）
＜収録内容＞
All Day Long
Magical Hour
MUSIC WONDER
This is my love
You&Me
リズム
BET
FLY&FLOW
Way You Are
KISS
漂流
Wake
FLYFLY
君を想う
たんぽぽ
STEP!
ノンフィクション
関連リンク◆松下洸平 オフィシャルサイト