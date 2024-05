松下洸平が、6月26日(水)にリリースするLIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』のオフィシャルトレイラーを公開した。『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』は、松下が2023年12月13日にリリースした2年連続2枚目となるフルアルバム『R&ME』を引っ提げ、12都市14公演・約4万人を動員した自身最大規模の全国ツアー<KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜>のファイナル公演、3月14日(木)東京ガーデンシアターの模様を収録。披露した全17曲のほかMCも収録し、見応えのある作品となっている。

LIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』2024.06.26 Release【Blu-ray】 VIXL-456/7,300円(税込)【DVD】 VIBL-1142/6,700円(税込)【CD】 VICL-65972/3,500円(税込)<収録内容>All Day LongMagical HourMUSIC WONDERThis is my loveYou&MeリズムBETFLY&FLOWWay You AreKISS漂流WakeFLYFLY君を想うたんぽぽSTEP!ノンフィクション