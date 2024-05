オジー・オズボーンは最近、ドラマーのビル・ワードを加えたオリジナル・ラインナップでもう1度、ブラック・サバスの公演をやりたいと話したが、ベーシストのギーザー・バトラーも、気になる点はあるものの、彼個人としては乗り気だという。オジーは今月半ば配信された『The Madhouse Chronicles』の中で「あれを終えたのはブラック・サバスではなかった。不完全だった。もし、彼らがビルともう一度公演をやりたいってことになったら、俺はそのチャンスに飛びつく」と話していた。

