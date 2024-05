『ジョン・ウィック』シリーズの製作スタッフと『ゲット・アウト』『NOPE/ノープ』のジョーダン・ピール監督がプロデュースする復讐アクション超大作『MONKEY MAN』が邦題を『モンキーマン』として、2024年8月23日(金)に日本公開することが決定した。『スラムドッグ$ミリオネア』『LION/ライオン ~25年目のただいま~』のデヴ・パテルが監督・主演を務め、構想に8年という歳月をかけて完成させた話題作だ。

元々は世界配信に向けて製作が進められていた本作。これを観たジョーダン・ピールが「劇場で観てもらうべき作品だ」と、あまりの面白さに自身の制作会社で買い取るという異例の決断を下し、とにかく劇場で公開することにこだわった。

物語は、母を殺されすべてを奪われた一人の男の、壮絶な復讐劇。母を殺されたキッド(デヴ・パテル)は、夜な夜な開催される闇のファイトクラブで猿のマスクを被り、“モンキーマン”を名乗る殴られ屋として生計を立てていた。人生のどん底で、過去のトラウマと戦い、苦しみながら生きてきた彼は、ある日自分から全てを奪ったヤツらのアジトに潜入する方法を見つける。

何年も押し殺してきた怒り、母と自分の人生をめちゃくちゃにしたヤツらへの復讐を誓った彼の目的はただ一つ、ヤツらを殺す。凄まじい衝動と熱量でヤツらを追い込んでいく姿はまさに復讐の化神“モンキーマン”。今、彼の人生をかけた壮絶な復讐劇が幕を開ける。

架空のインドの都市を舞台に、デヴが幼いころから熱中して観ていた『燃えよドラゴン』のような香港アクションのエッセンスと、自身の中の“復讐”というジャンルを全く新しいレベルに引き上げた韓国復讐アクション、『ジョン・ウィック』のようなハリウッドアクションのスタイリッシュさとスケールがブレンドされ、ハイブリッドに進化を遂げた復讐アクション超大作が誕生した。

映画『モンキーマン』は2024年8月23日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。この映画の日本最速レビューは以下から読むことができる。

