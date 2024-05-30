長野県、camp+iizuna 飯綱東高原オートキャンプ場にて『HAPPY FARM Music Festival 2024』が7年ぶりに開催
2012年から始まった『HAPPY FARM Music Festival 2024』が7年ぶりに7月20日（土）、21日（日）に長野県にあるcamp+iizuna 飯綱東高原オートキャンプ場にて開催されることがわかった。
camp+iizuna 飯綱東高原オートキャンプ場は、長野県飯綱高原の霊仙寺湖の湖畔にあるカラマツの林に囲まれた森の中のキャンプ場。
◆出演：SOFT／☆マーレーズ☆／dachambo／THE FACTORS／スーパージェットキノコ／hou／marron aka dubmarronics／PAPA U-Gee／karamushi／MITSUKAZE TRIO／blissed／ANBASSA／Muff／松本YAO善行／dUb MaFfia／bocca／NANAOTO／サブニュマ／Sui Nacazima／Eriko Yamashita and more…
個性豊かなバンドライブを中心に、サーカスやワークショップ、沢山の出店ブースなど、大人も子供も楽しめる2日間のハッピーピースミュージックフェス『HAPPY FARM 2024』。チケットも発売中。