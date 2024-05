【その他の画像・動画を元記事で見る】

■映画『からかい上手の高木さん』は、5月31日公開!

Aimerが、映画『からかい上手の高木さん』(5月31日公開)の主題歌「遥か」のスペシャルMVを公開した。

Aimerの「遥か」に乗せて、あらたに編集した映画の本編映像とドラマ映像が使用され、中学生時代の高木さんと西片を描いたドラマと、その10年後を描いた映画がクロスする内容となっている。

“海が見える街”を想起して制作された、主題歌「遥か」とリンクするスペシャルな映像をぜひチェックしよう。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

EP『遥か / 800 / End of All / Ref:rain -3 nuits ver.-』

映画『からかい上手の高木さん』作品サイト

https://takagi3-movie.jp/

Aimer OFFICIAL SITE

https://www.aimer-web.jp/