¡Ú¹Åç¡Û¥«¡¼¥×£Ï£Â¤Î¥¯¥ê¥±¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬à¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥Èá¤ò´óÂ£¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»ÈÍÑ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡²£ÉÍ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢¹Åç¡¢À¾Éð¤Ç£±£·Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥±¥Ã¥ÈÁª¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÌÚÂ¼¾º¸ã»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¹Åç¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬Ìä¡£¹Åç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Î¾µåÃÄ¤Ë¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È£±ËÜ¤º¤Ä¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹È¯¾Í¤Ç¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Ç¤Ï¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ìîµå¤Î¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¤âÂÇ·âÌÌ¤¬Ê¿¤é¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÇ·â»þ¤Ï¡ÖÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌÌ¡×¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½ÕÀè¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÎÉüÄ´¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÚÂ¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡£Ìîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥ÈÉáµÚ¤Î°ìÌö¤òÃ´¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÍèË¬¤È´óÂ£¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´óÂ£¼°¤Ë¤Ï¡¢¹Åç»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Îý½¬¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£