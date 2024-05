初心者からアスリートまで全トレーニーを応援するアイテムを発売

下着メーカー大手ワコールのコンディショニングウェアブランド「CW-X」は30日、フィットネスクラブ「GOLD’S GYM(ゴールドジム)」とコラボレーションし、トレーニングシーンに適したコンディショニングウェアを発売することを発表した。

初心者からアスリートまで、結果を出したいすべてのトレーニーを応援したいという両社の想いが合致し、異色の“初コラボ”アイテムが誕生した。

ゴールドジムは世界30か国に700か所以上あり、300万人のメンバーを誇る世界最大級のフィットネスクラブで、日本では全国に100店舗以上を展開している。そんな世界的フィットネスクラブとCW-Xが、「“Serious Fitness × Serious Conditioning” for Everybody 〜全ての人々に本気のフィットネスと本格的なコンディショニングを〜」をテーマに初のコラボレーションを実施。洗練されたデザインと人間工学に裏づけられた機能性を持ち合わせ、自分を追い込めるウェアとして「スポーツタイツ(ハーフ)」「スポーツタイツ(ロング)」「スポーツブラ」の3アイテムを展開する。

着用モデル6人の1人として、ゴールドジムアドバンストレーナーで、昨年10月に開催された日本ボディビル選手権で3連覇の快挙を達成した相澤隼人も参加。「ロングタイツは一般的に着圧が強い印象があると思いますが、私ははいている方が安定するという印象です。特にしゃがむ動作など関節が曲がったところから、伸ばす際のサポートや安定性は感じていただきやすいポイントだと思います」と、CW-Xとのコラボアイテムを着用した感想を語っている。

商品はワコールウェブストアで先行予約がスタートしており、6月20日から取り扱い店舗で順次発売される。



(THE ANSWER編集部)