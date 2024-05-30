【Prime Video】6月の配信ラインアップ公開!! 約20年ぶり完全新作「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」が配信開始！

Amazon Prime Videoにて、2024年6月に配信されるアニメ関連作品が発表された。

1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、話題のアニメが加わる。

新たな物語として約20年ぶりに製作された「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」が見放題最速配信される。ほかにも「ソードアート・オンライン」シリーズ、「HUNTERｘｘHUNTER」シリーズなどが登場する。

■「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」6月8日（土）からPrime Videoで見放題最速配信

TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED」、「 機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に続く新たな物語として約20年ぶりに製作された「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」が、6月8日（土）から見放題最速配信される。生まれながらにして優れた身体能力や頭脳を持つ人類（コ ーディネイター）と、自然のままに生まれた人類（ナチュラル）との対立を通じて、メインキャラクターのキラ・ヤマトとラクス・クラインたちの苦悩と成長を描いた本作は、今年1月に劇場公開され、「ガンダムシリーズ 」の映画として過去最高の興行収入を 48.2億円突破し、288万人を動員した。

※興行収入・動員数共に5月22日(水)時点

2024年6月新着予定作品

2024年6月1日（土）

「スラムダンク 劇場版」

「スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道」

「スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道」

「スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏」

「ソードアート・オンライン」

「ソードアート・オンライン II」

「ソードアート・オンライン アリシゼーション」

「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」

「ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン」

「ソードアート・オンライン Extra Edition」

2024年6月7日（金）

「DC がんばれ！スーパーペット」見放題独占配信

2024年6月8日（土）

「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」見放題最速配信

2024年6月19日（水）

「HUNTERｘｘHUNTER」ハンター試験・ゾルディック家編

「HUNTERｘｘHUNTER」天空闘技場編

「HUNTERｘｘHUNTER」幻影旅団編

「HUNTERｘｘHUNTER」 G.I編