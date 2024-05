Aぇ! group草間リチャード敬太、自身の髪型に興味津々だった先輩明かす

◆草間リチャード敬太、菊池風磨とのやりとり明かす

【モデルプレス=2024/05/30】Aぇ! groupの草間リチャード敬太が、29日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』(毎週水曜よる10時〜)に出演。同日、京セラドーム大阪にて開催されたライブイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』でのエピソードを明かした。この日開催された『WE ARE! Let’s get the party STARTO!!』ならではのエピソードを聞かれた草間。「今日出番前に『行こうかな』と思ってたら、後ろからバッて腕掴まれて。後ろ向いたら風磨くんやった」と、timeleszの菊池風磨だったと話した。

◆上田竜也、草間リチャード敬太の髪型に興味津々

菊池からは「え?出ないっしょ?お前ちょっとカッコ良すぎるから、お前出たら浮いちゃう」と止められたと明かし、草間は「『それはありがたいんですけど。出て1番目立つっていうのは、目標でやってますから』って言って。『ダメダメ、カッコ良すぎちゃう』っていうノリを5分ぐらいやってた」と楽しそうに口に。「そのノリして、何枚か一緒に写真撮ったりとか。そういうのはちょこちょこあるかも」と、舞台裏でのやりとりを語った。また、草間は「リハーサルの時に、後ろから髪の毛をこうパンって持ち上げられた感覚があって『えっ?』ってなってたら上田くんやった」と、KAT-TUNの上田竜也に髪の毛を掴まれたと告白。エクステを加えた特徴ある髪型だったため、上田は「面白いね〜」「え、これどうなってるの?」と、興味津々だったという。草間は「(上田が)『写真撮っていい?』って、後ろからめちゃくちゃ髪の毛整えてくださった」と明かし「写真撮って『これちょっとあげていい?』って言われて、昨日(Instagramの)ストーリーかなんかにあげてくださってた」と報告。さらに、上田もエクステをつけて登場し、曲中にSixTONESの森本慎太郎と出会った際には「あれ?髪型(上田と)一緒だよ?」と言われたと振り返り、楽しそうに笑みをこぼしていた。(modelpress編集部)情報:MBSラジオ【Not Sponsored 記事】