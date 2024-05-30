Prime Video、6月はアニメ充実。スラムダンクやSAO、「ガンダムSEED FREEDOM」など
「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」
(C)創通・サンライズ
Amazonは、Prime Videoの2024年6月配信の新着作品を発表した。アニメ作品が充実しており、6月1日からスラムダンクの劇場4作品やTVシリーズ・劇場版を含むソードアート・オンラインシリーズ、6月8日からは「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」などを配信する。
スラムダンクは「スラムダンク 劇場版」「スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道」「スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道」「スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏」の4作品を6月1日から配信する。
ソードアート・オンラインシリーズは、6月1日から「ソードアート・オンライン」「ソードアート・オンライン II」「ソードアート・オンライン アリシゼーション」
・「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」「ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン」「ソードアート・オンライン Extra Edition」、劇場版の「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-」「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」を一挙に配信する。
そして既報のとおり、6月8日からは「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の続編となる完全新作で、ガンダムシリーズ劇場公開作品の中でNo.1の興行収入を更新し、興行収入48.2億円、観客動員288万人を記録した「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」を見放題最速配信する。
そのほか6月19日には「HUNTER×HUNTER」のハンター試験・ゾルディック家編、天空闘技場編、幻影旅団編、G.I.編を配信する。
Prime Video 2024年6月新着予定作品一覧(アニメ作品のみ抜粋)
アニメ映画(日本)
2024年6月1日(土) 「スラムダンク 劇場版」 「スラムダンク 湘北最大の危機！燃えろ桜木花道」 「スラムダンク 全国制覇だ！桜木花道」 「スラムダンク 吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱き夏」 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-」 「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」 「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」
2024年6月8日(土) 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 ＊見放題最速配信
アニメ映画(海外)
2024年6月7日(金) 「DC がんばれ！スーパーペット」 ＊見放題独占配信
テレビアニメ(日本)
2024年6月1日(土) 「ソードアート・オンライン」 「ソードアート・オンライン II」 「ソードアート・オンライン アリシゼーション」 「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」 「ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン」 「ソードアート・オンライン Extra Edition」
2024年6月19日(水) 「HUNTERｘHUNTER」ハンター試験・ゾルディック家編 「HUNTERｘHUNTER」天空闘技場編 「HUNTERｘHUNTER」幻影旅団編 「HUNTERｘHUNTER」G.I編