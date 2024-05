基本プレイ無料の対戦アクションゲーム『MultiVersus(マルチバーサス)』が、5月28日より日本国内での配信を開始した。PlayStation5・PlayStation4・Xbox Series X|S・Xbox One・PC (SteamおよびEpic Games Store)でプレイ可能だ。

本作はワーナー ブラザースの人気キャラクターたちが一堂に会する対戦アクションゲーム。バットマン、スーパーマン、ジョーカーなどのDCキャラクターや「ルーニー・テューンズ」のバッグス・バニー、タズマニアン・デビル、マービン・ザ・マーシャン、「ゲーム・オブ・スローンズ」のアリア・スターク、トムとジェリーなどがプレイアブルキャラとなっている。さらに追加キャラとして「マトリックス」のエージェント・スミスも登場予定だ。

バトルステージにはバットマンのバットケイブやゲーム・オブ・スローンズの鉄の玉座、デクスターズラボやパワーパフガールズのアニメシリーズがモチーフのマップなど、各作品の代表的なエリアが登場。最大4人までのPvPはもちろん、ソロプレイなど多彩なモードで遊ぶことができる。

また、配信開始に合わせて国内向けのトレーラーも公開中だ。

『マルチバーサス』 公式ローンチトレーラー「スターがドカン!パイがビューン!」:

https://youtu.be/u1XPYmoTAA0



『マルチバーサス』公式ゲームプレイトレーラー PvEモード「裂け目」篇:

https://youtu.be/kv1tbLcYbSU



マルチバーサス 公式ゲームプレイトレーラー「センド・イン・ザ・ クラウン」ジョーカー:

https://youtu.be/N1KEEdxEk20



さらに6月5日までの期間、Twitchで『マルチバーサス』のライブ配信を視聴することでゲーム内特典が入手できるキャンペーンも開催中。詳細や参加の手順は以下のリンクから確認することができる。

MultiVersus Twitch Drops:

https://rewards.wbgames.com/ja-JP/games/multiversus/twitch-drops/multiversus-twitch-drops

MULTIVERSUS software (C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Player First Games. All DC characters and related elements are trademarks of DC (C) 2024. ADVENTURE TIME, STEVEN UNIVERSE, RICK AND MORTY and all related characters and elements (C) & Cartoon Network. TOM AND JERRY, SCOOBY-DOO and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. and Warner Bros. Entertainment Inc. GAME OF THRONES and all related characters and elements (C) & Home Box Office, Inc. GREMLINS, LOONEY TUNES, SPACE JAM: A NEW LEGACY and all related characters and elements (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)