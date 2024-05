【「みょーちゃん先生はかく語りき」:第49限「"3人"のみよか」】5月30日 無料公開

講談社は、同社のマンガ配信サイト「ヤンマガWeb」にて、マンガ「みょーちゃん先生はかく語りき」第49限(第49話)を5月30日に無料公開した。

第49限「"3人"のみよか」では、みよかの心の天使と悪魔が登場し、2択に悩む姿が描かれる。なお、「ヤンマガWeb」では第50限および第51限が公開されており、いずれも70ポイントで読むことができる。

□ヤンマガWeb「みょーちゃん先生はかく語りき」のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.