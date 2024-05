BXB、東京でライブイベントが決定！6月14日から13公演を開催

「PEAK TIME」に「チーム4時」として出演したことでも関心を集め、1月に韓国2ndシングル「Chapter2.Wings」でカムバックしたBXBが、6月14日(金)から東京のFC LIVE TOKYOにて「2024 BXB LIVE IN JAPAN MEET&U」を全13公演開催する。BXBは昨年1月にイントロアルバム「跳躍;Fly Away」でデビューしたボーイズグループ。グループ名には「青春を描く(Boy By Brush)」という意味が込められており、そのコンセプト通り爽やかで美しいメンバーのビジュアルとパフォーマンスが魅力だ。

今年1月に2ndシングル「Chapter2.Wings」でカムバック。タイトル曲「Airplanet」は「高い夢に向かって輝いて進もう」「翼を広げて世界中を走り回り世界に向かって夢を描くから」などの希望的な歌詞で、翼を広げて高く飛ぶ飛行機のように、繰り返される日常を抜け出して夢に向かって進むというメッセージが描かれている。同アルバムの収録曲「黒猫ネロ(The Black Cat Nero)」はイタリアの童謡であり、1995年にターボ(Turbo)がリメイクして愛された有名曲。BXBの声と感性で再解釈し、原曲とは一味違う雰囲気で注目を集めている。そんな彼らはデビュー以降、日本でも積極的に活動しており昨年は大阪と東京で単独公演「2023年 BXB FAN-LIVE in JAPAN 『Planet』」を成功裏に終えた。今年の3月には「2024 BXB PROMOTION EVENT IN JAPAN ELEVATION #1」と題したプロモーション活動、4月にはミニライブイベント「2024 BXB MINI LIVE IN JAPAN」、5月にはライブイベント「2024 BXB MINI LIVE IN JAPAN」を開催。メンバーの爽やかなビジュアルはもちろん、息の揃ったダンスパフォーマンスや日本語でのMCが見どころの公演では、日々多くのファンの熱い声援と関心を集めた。そして今回、6月に「2024 BXB LIVE IN JAPAN MEET&U」を開催することが決定した。3月から4ヶ月間走り抜けてきたBXBの成長した姿をぜひ会場で見届けてほしい。「青春」のコンセプトから飛び出してきたかのような爽やかで美しいBXBと素敵な夏の始まりを過ごせる今回のイベントは、6月14日(金)から6月23日(日)までの9日間FC LIVE TOKYOにて全13公演開催される。

■イベント概要

「2024 BXB LIVE IN JAPAN MEET&U」

開催日:6月14日(金)〜6月23日(日)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO

(東京都新宿区大久保2-18-14 1F)



【チケット】

前売:4,500円(税込)/全席自由・整理番号順入場

チケット販売期間:5月25日(土)12:00〜各公演4日前23:59まで

チケットサイトはこちら



■関連リンク

BXB日本公式X(旧Twitter)